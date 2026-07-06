逸东酒店自助餐第2位$77！人均$439起任食生蚝/蟹脚/西班海鲜饭 附预订网址

香港逸东酒店普庆餐厅以丰富的海鲜自助餐闻名，加上其环境舒适、菜式多样，一直以来深受食客喜爱。最近，普庆餐厅自助餐推出快闪优惠，明日（7日）晚上9时经Klook平台预订西班牙美食市集主题自助晚餐，即可享第2位$77或买一送一优惠，人均低至$439起任食生蚝、蟹脚、面包蟹等海鲜，以及多款特色西班牙菜式，即睇下文了解详情！

普庆餐厅自助餐第2位$77！任食生蚝、蟹脚、面包蟹

普庆餐厅近日以巴塞隆拿著名La Boqueria市集为设计灵感，打造「西班牙美食市集」主题自助餐。食客可穿梭于色彩缤纷的美食摊档间，感受热闹市集氛围，展开一场舌尖上的西班牙探索之旅。

是次自助餐供应多款新鲜海鲜，包括：新鲜生蚝、蟹脚及面包蟹。与此同时，热食区推出多款传统西班牙菜式，每位客人可享有藏红花蒜泥蛋黄酱龙虾尾一客，肉质鲜嫩，搭配特制酱汁带来浓郁风味；烤乳猪外脆内嫩，皮脆肉香；西班牙海鲜饭米粒饱满，融入丰富海鲜及香料，香气诱人，以及各式西班牙小菜冷热拼盘，选择多样。

至于甜品方面，甜点设有一系列地道西班牙甜点，必试巴斯克芝士蛋糕，口感细腻；还有经典甜点Piononos，海绵蛋糕经肉桂糖浆浸泡，口感松软带肉桂香，顶层铺上略带焦香的忌廉，充满丰富层次。其他特色甜点还有西班牙炸油条（Churros）、加泰罗尼亚焦糖奶冻（Crema Catalana）、西班牙香橙蛋糕、波多黎各椰子布丁 Tembleque等，为西班牙美食之旅画上完美句号。

逸东酒店快闪优惠 人均$439起＞＞按此预订＜＜

逸东酒店普庆餐厅最近与Klook合作推出快闪优惠，7月7日晚上9时经Klook平台预订，即可享有第二位$77优惠，人均只需$439起（$878起/2位，原价$1,602/2位）；同步推出买一送一优惠，人均$459起（$918起/2位；原价$1,602），性价比极高，不可错过！

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