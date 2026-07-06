Paco黄柏高推介佐敦上海菜馆「好味无穷」！力赞大厨1菜式宝刀未老 招牌小笼包/上海汤面 网民：多谢Paco！

「金牌经理人」黄柏高（Paco）纵横乐坛数十年，曾一手捧红陈百强、许志安、郑中基、古巨基、杨千嬅等无数巨星与一线歌手，以往不少歌手上台领奖时，第一句总是「多谢Paco！」近日，Paco于社交平台推介一间位于佐敦的上海菜馆，更以「好味无穷」形容，一众网民对此表示感谢，更一同表示：「多谢Paco！」

Paco黄柏高推介佐敦上海菜馆「好味无穷」！力赞大厨1菜式宝刀未老

香港被誉为美食天堂，汇聚世界各地的美食与菜式，从获奖驰名餐厅至街坊小店各有捧场客。最近，金牌经理人Paco于网上私心推介位于佐敦的上海菜馆「星级好德来小笼包店」，坦言事隔5年再度光顾，依然「好味无穷」。

Paco分享，自己最怀念的菜式是青椒炒肉丝，是次再尝证味道不变，力赞大厨「宝刀未老」，嫩滑肉丝配上微辣青椒相当爽口。此外，Paco推介「好德来」的招牌小笼包及上海汤面，更称小笼包的美味程度是让他忍不住连吃两客，足见招牌菜的吸引力。

标榜传统上海风味的「好德来」于2009年开业，屹立佐敦德兴街多年，深受街坊支持。直到2022年，「好德来」曾一度结束佐敦店，后来于2023年迁往恒丰中心并重开至今。除了皮薄多汁的招牌小笼包，「好德来」同时主打锅贴、口水鸡、狮子头汤面、高力流沙球、酥皮酸辣汤、上海冷盘及包点等，其面条更是自家制，相当用心。

网民感谢诚意推介：多谢Paco！

有不少网民感谢Paco分享美食，纷纷仿效一众歌手答谢，表示「多谢Paco！」此外，有熟悉好德来的网友透露店家自家制面条，「佢嘅面条自己做，真是罕有，好吃！」；也有网民分享自己曾与Paco于红磡餐厅同枱享用上海面，足见他是上海菜爱好者。

Paco过去曾因长年饮酒而患上喉癌，走过死亡边缘的他惊觉健康重要性，并下定决定戒酒，更重视健康，有网友借机会提醒Paco减少饮酒，「食好（东）西为上」。

星级好德来小笼包店

地址：佐敦弥敦道216至228号恒丰中心LG楼下15-16号舖

营业时间：上午11:30至晚上9:30（下午3:30至5:30休息）

电话：5233 6789

休息日：逢星期三

文:RY

资料及图片来源:pacowongwp@Threads