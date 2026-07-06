将军澳丼饭店变阵大排长龙！$58起铁板扒餐叹牛板腱/封门柳 无限任食薯条/沙律吧

近年本港餐饮业竞争白热化，不少餐厅纷纷寻求转型突破，希望吸引更多食客光顾。位于将军澳的日本过江龙餐厅「伝说丼屋」近日宣布推出全新「铁板排餐系列」，只需$58起就可以叹到热辣辣的铁板锯扒餐，同时增设免费沙律自助吧，可以任食薯条及任饮牛骨清汤，凭借极高性价比成功「变阵」，吸引大批街坊排队朝圣，详情即看下文！

将军澳丼饭店变阵大排长龙！$58起铁板扒餐叹牛板腱/封门柳

面对港人北上消费热潮，不少餐厅都面临经营困难，需要「变阵」应对食客减少的问题。最近，位于东港城的日式丼饭专门店「伝说丼屋」推出全新分店限定的「铁板排餐系列」，获大批食客在用餐时段排队光顾，更不时于店外形成长长人龙，成功逆市突围而出！

全新「铁板排餐系列」设有6款肉类选择，让食客除了品尝招牌日式丼饭，也能在店内享用「热辣辣」的铁板餐，其中包括牛板腱、牛翼板、封门柳、一口牛、猪扒及鸡扒，价钱最平港币$58起就可以叹到，价格亲民而且性价比极高，成功吸引区内街坊前来朝圣。

无限任食薯条/沙律吧

与此同时，不论食客选择招牌丼饭或铁板排餐，均可免费享用店内的自助沙律吧，除了供应新鲜沙律及生果，更可以无限任食薯条及任饮牛骨清汤，成为不少人追求抵食饱腹的首选！

日本过江龙餐厅「伝说丼屋」自1971年创业，主打即叫即制的豚肉丼饭，深受当地人欢迎。品牌于2022年正式落户香港，现时设有两间分店，分别位于葵芳新都会广场及坑口东港城。

伝说丼屋 分店地址：

葵涌兴芳路223号新都会广场第二层240-243号舖

将军澳重华路8号东港城第一层196号舖

文：LW