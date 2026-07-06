两餸饭「龙百味」铜锣湾店结业！进军港岛开业不足1年 大业主租金叫价6位数 网民分析：手伸太长

近年两餸饭店于香港百花齐放，全因抵食定价加上款式众多，成为打工仔午饭或收工「加餸」之选。不过，随著两餸饭店于各区越开越多，竞争亦变得更为激烈。其中，本地两餸饭店「龙百味」铜锣湾店于近日结束营业，虽然为品牌进军港岛区首店，惟不足1年即宣告退场，舖位现时叫价6位数字租金重新招租，有网民分析其结业原因：「手伸太长！」

两餸饭「龙百味」铜锣湾店结业！进军港岛首店开业不足1年

两餸饭文化近年于香港迅速崛起，成为继续茶餐厅后另一种市民主要的用餐模式。两餸饭菜式选择多且价格实惠，加上客人即场点餐再由店员即场盛载到饭盒内，其高效率出餐速度成为不少打工仔开餐的选择。

本地有多个两餸饭品牌，其中「龙百味」早于2023年在尖沙咀金马伦道开设首店「龙百味．小厨」，主打平价两餸饭小菜以及每日特价饭餐，随后扩展至油麻地区，更于去年首次进军港岛，选址铜锣湾怡和街开设分店。不过，铜锣湾店开业不足1年即宣告提前结业离场。

「龙百味」铜锣湾店位于铜锣湾核心地段，地下连同阁楼共1300呎，前租户谢瑞麟租用舖位逾30年，直至去年由龙百味承租。据称，龙百味迁出舖位后，大业主现时叫价$22万重新招租。

网民分析：手伸太长

对于龙百味港岛店不足1年结业，有网民分析品牌「手伸太长」，扩张过于急促，「短时间内急速扩张，风险变大，出品质素下降，中式食店根本不适宜行欧美快餐𠮶套」；有人认为高昂租金以致经营成本负担沉重，亦是导致结业的原因之一。

此外，有网友认为该区同类食店存在竞争，「隔离已经开咗间，又要撞埋隔离舖开，开唔系问题，你都食吓人哋啲嘢同自己比赢唔赢到先得」。事实上，同区的两餸饭店还有「蒸浏记」、「权发」等，彼此定位与目标客群相若，在竞争激烈的环境下要站稳阵脚相对困难。

龙百味小厨

地址：尖沙咀金马伦道16号地下B及C号舖

营业时间：上午11:00至晚上9:00

电话：6596 0003

龙百味大厨

地址：油麻地弥敦道566号侨建大厦地舖

营业时间：上午7:00至晚上12:00

电话：6596 0003

文:RY

资料及图片来源:香港两餸饭关注组