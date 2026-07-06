连锁快餐长者优惠加码！美心MX一连两星期 长者咭／乐悠咭全日减$8

连锁快餐品牌美心MX及美心Food²为回馈一众老友记的支持，向来会为长者咭、乐悠咭及长者八达通持有人定期提供优惠。近日更宣布7月加码，特别带来限时激减著数，长者只需于全日任何时段惠顾满$40，即可享立减$8的惊喜折扣，让长者们天天都能轻松叹一餐超值美食！

美心MX及Food²长者饮食优惠 乐悠咭/长者咭专享著数

美心MX长者优惠7月加码。

在百物腾贵的社会，精明的消费者当然要把握各种饮食优惠。美心MX及美心Food²向来是不少老友记解决早、午、晚三餐的心水热点。是次推出的「长者日日享」全日满$40减$8优惠，更是诚意十足。只要顾客持有长者咭、乐悠咭或长者八达通，即可于推广期内逢星期一至日，在任何时段享受此项折扣。不论是相约三五知己在餐厅堂食相聚，还是选择外卖带回家慢慢品尝，都能为一众长者大幅节省日常开支。

要发挥这个满$40减$8激减优惠的最大价值，当然要拣选餐厅的热门招牌美食。美心MX的港式烧味一直备受推崇，例如深受欢迎的蜜汁叉烧饭，肉质软腍入味，配上香甜的秘制酱汁，绝对是午餐的首选。此外，经典的皇牌焗猪扒饭也是必试之选，厚切猪扒加上酸甜开胃的鲜茄酱汁及香浓芝士，热辣辣出炉，令人食指大动。顾客只需在点餐时配上一杯热饮或精致小食，轻松达到$40的消费门槛，便能立即扣减$8，以极具性价比的价钱享受高质素的港式滋味。下午茶时段的各式西多士及汤粉面套餐同样适用，让长者在不同时段都有丰富的美食选择。

美心MX及Food²长者优惠加码详情

提供优惠分店 ：全线美心MX分店（西九高铁站除外）及全线美心Food²分店

优惠期限 ：2026年7月6日至7月19日（逢星期一至日）

优惠资格 ：顾客必须于结帐时出示有效的「长者咭」、「乐悠咭」或「长者八达通」（恕不接受影印本）。

优惠详情 ：全日任何时段（适用于堂食或外卖），于单一发票惠顾满$40即减$8。每张单一发票最多只可使用折扣一次。

不适用范围 ：此优惠不适用于购买节日产品、外卖派对美食、心超值餐、优惠套餐、晚市小菜外卖2人餐、晚市外卖加餸、烧味斩料、特价烧味优惠、海斑及浸鱼套餐、八达通增值服务、网上外卖自取平台及所有外送服务。

其他细则：此优惠不能兑换现金，亦不可与其他优惠同时并用。如有任何争议，美心食品有限公司保留最终决定权。详细条款请参阅店内宣传物料。

图片及资料来源：美心MX (Maxim's MX)

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