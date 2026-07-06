酒店结业潮？佐敦28年历史「伟晴轩」结业 旅游平台客房显示「售罄」 今年第4间关门

佐敦伟晴轩结业｜本港餐饮及零售结业潮不断，许多本地品牌不敌市场环境转变，这股寒冬更蔓延至酒店业。近日，有网民发现位于佐敦的老牌酒店「伟晴轩」经已落闸，并贴出公告指于上周二（6月30日）结束营运，成本港今年内第4间关门的酒店。

佐敦老牌酒店「伟晴轩」结业！成今年第4间关门酒店

该网民于Facebook群组上发文，分享佐敦伟晴街老牌酒店的结业消息。根据帖中照片可见，「伟晴轩」于大门外张贴了结业告示，确认酒店已于6月30日正式终止营业，并对宾客长久以来的惠顾表达谢意。

酒店前台无人接听 旅游平台客房停售

《星岛头条》尝试致电酒店前台了解情况，但始终未能接通。另一方面，经查证「伟晴轩」的官方网站虽然看似照常运作，不过若浏览各大知名旅游预订网站，会发现目前已无法预订该酒店的住宿，系统均显示客房全数「售罄」，或直接注明「没有符合条件的房间」。

事实上，这次「伟晴轩」结业已是本港今年内第4间酒店停运。回顾今年情况，已有多间为人熟悉的本地酒店先后宣布结束营运或转手，当中包括位于葵涌的「悦品酒店‧荃湾」、油麻地的「Casa Hotel」以及九龙城的「富豪东方酒店」。这几间酒店在易主后，均计划被重新改划并发展作学生宿舍用途。

屹立佐敦28年 毗邻高铁站具地利优势

「伟晴轩（West Inn）」于1998年开业，至今已营运28年28年。酒店楼高20层，拥有95间客房及19间特色套房，主打商务与观光客群。由于地理位置优越，周边交通四通八达，邻近高铁香港西九龙站、海港城及中港客运码头等地，因此以往一直是不少旅客的热门住宿选择。

资料来源：佐敦•油麻地人和事