麦当劳推出滑嘟嘟主题美食！蓝莓新地/奶昔新登场 至尊汉堡同步回归 附5款周边换购方法

麦当劳又有新搞作！「滑嘟嘟」作为麦当劳经典紫色吉祥物，一向极受欢迎，麦当劳日前宣布推出滑嘟嘟主题美食，分别有全新巨峰提子波波梳打、蓝莓新地、人气王滑嘟嘟奶昔等，更带来5款周边商品。而2007年推出后大受欢迎、阔别多年的「至尊汉堡」亦于即日起同步回归，另外更推出全新滋味汉堡「至尊脆鸡堡」。即看下文了解详情。

麦当劳推出滑嘟嘟主题美食！蓝莓新地/奶昔新登场

香港麦当劳由7月7日起，推出多款以「滑嘟嘟」梦幻紫色为主题的期间限定美食，以及期间限定麦当劳App优惠，分别有人气王滑嘟嘟奶昔（杂莓味）、全新巨峰提子波波梳打、蓝莓新地、经典香芋批。

麦当劳期间限定App优惠

滑嘟嘟奶昔：7月7日上午11时起，App用户可以100积分+$1优先换购，数量有限，换完即止（其后App优惠价$18起）

全新巨峰提子波波梳打（升级优惠）：顾客加$9.5可升级「大大啖套餐」，叹齐全新巨峰提子波波梳打配经典脆薯皇

蓝莓新地：App优惠价$12.5

经典香芋批：App优惠价$11.5

至尊汉堡事隔近20年回归！新出至尊脆鸡堡

2007年推出后大受欢迎、阔别多年的「至尊汉堡」亦于即日起同步回归。以100%安格斯牛肉作主角，配搭新鲜生菜、番茄、酸瓜、爽脆洋葱条及香浓芝士，再加入「至尊汉堡酱」，交织出浓郁多汁与清新爽脆的完美平衡。

全新登场的「至尊脆鸡堡」采用外脆内嫩的特大原块鸡腿肉，配搭新鲜生菜、番茄、爽脆洋葱条、香浓芝士及经典「至尊汉堡酱」，金黄香脆，带来既熟悉又充满新鲜感的滋味体验。

滑嘟嘟全新周边精品 附换领方法

麦当劳 App一连三星期分阶段推出一系列人气王滑嘟嘟潮物，由运动配件、时尚拖鞋、休闲沙滩裤到滑嘟嘟公仔挂饰一应俱全，粉丝必定要入手。

换领方法：