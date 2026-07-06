大家乐推$1奶茶优惠！大家乐限时推广 1招即抢人气一哥奶茶

著名港式快餐品牌大家乐一直以多元化及大众化的餐饮选择，深受广大香港市民及食客的喜爱，其经典美食更是家传户晓。为了回馈顾客，品牌近日宣布推出震撼全城的极致推广活动！由即日起，大众只需以极具吸引力的港币 $1，即可换购深受欢迎的皇牌饮品「一哥奶茶」。

大家乐推$1奶茶！用App 4步领取优惠

大家乐推$1奶茶！用App 4步领取优惠

大家乐宣布推出「一哥奶茶 $1 限时赏」活动，绝对是精打细算一族的福音。在现今物价高企的环境下，只需一枚一元硬币便能叹杯靓奶茶，性价比之高实在难以抗拒。若想把握这个激抵推广，换领过程非常简单便捷，消费者只需按照以下点列步骤即可轻松获取：

下载专属程式： 透过智能手机的应用程式商店，搜寻并下载官方的「大家乐手机应用程式（APP）」。

免费登记会员： 于应用程式内，依照指示输入基本资料，免费注册成为「Club 100」会员。

登入平台抢券： 成功注册并登入会员帐户后，于指定推广页面参与抢夺电子优惠券的活动。

出示电子券换购： 成功抢得电子优惠券后，前往大家乐各大门市向收银员出示，即可以 $1 的震撼低价，换购经典一哥奶茶一杯。

一哥奶茶黄金密码：独家茶胆与严控高温成就回甘

这杯只需 $1 的大家乐港式奶茶，虽然价格大众化，但质素绝对不容小觑，其大受欢迎的背后蕴藏著严谨的制作工艺。品牌严选来自斯里兰卡的顶级优质茶叶，调配出独一无二的专属茶胆，奠定香浓回甘的基础。同时，师傅精准拿捏茶底与花奶的黄金比例，令茶香与奶香完美交融，层次分明且口感幼滑。更重要的是，冲调过程坚持以华氏 205 度高温煲茶，并严格规定焗制 15 分钟，确保茶叶的精华与香气得以全面释放，将复杂的工序浓缩于一杯独特醇厚的招牌茶饮之中。

大家乐 $1 一哥奶茶限时赏优惠活动详情

优惠推广期限： 由即日起至 7 月 10 日止

专属换领连结： 按此立即登入领取大家乐APP优惠券

活动条款及细则： 优惠名额有限，先到先得，换完即止；所有推广活动均受相关条款及细则约束，具体安排及营业时间请参阅官方应用程式内之最终公布。

资料来源:大家乐 Café de Coral

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