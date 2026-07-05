阿财客家发粿到底怎么了 ？网上寻代购掀港台两地隔空骂战 港人批「炒作」惹台网民反击

社交平台上不时会出现食品因爆红而引发抢购潮的情况。早前，有网民在Threads上发现代购台湾特产「阿财客家发粿」的风气盛行，事件由起初的网民互助，意外发酵成港台两地的隔空骂战，皆因有香港网民质疑这场热潮实为公关炒作，随即引发台湾网民的强烈反驳。

网民互助遇上跟风效应 「阿财客家发粿」演变成港台两地隔空骂战

这场「阿财客家发粿」风波起源于一则Threads的代购帖文，一位网民发文表示自己想食「阿财客家发粿」，寻求刚好来港的人士帮忙携带，部分网民看到帖文后亦感到好奇「究竟系咪真系咁好食？」，并顺势询问负责帮忙带货的台湾人能否一并代购。结果，该名台湾热心人士最终一口气买了二十多个发粿带来香港交收。

起初这纯粹是网民之间的「互助」行为，并未算得上极度热爆。然而，事件后来却引发了其他人的跟风效应，逐渐演变成一堆代购帖文充斥 Threads 版面，最终发酵成看似全网疯抢的代购热潮。这股热度甚至蔓延回台湾，有台湾网民表示「我前天跑了三个休息站都买不到」；更有不少台湾媒体以「红到香港」为题介绍该款发粿，令事件进一步升温。

港人质疑「炒作工程」惹台网民反驳：别自我膨胀

不过，这股异常的热潮随即引起了部分香港网民的质疑。有港人发文指出，所谓在香港爆红的现象，其实「根本没有人在讨论」，并声称自己在台北的便利店见到货架上一大堆发粿「根本没人买」。该网民直指这「感觉又是台湾公关及香港代购的炒作工程」，质疑有人企图复制其他知名台湾食品的成功模式。此外，有曾品尝过的港人表示味道「唔系想像中咁甜」，但认为未至于要专门找代购，直言如果只是普通的黑糖糕，「我宁愿喺香港买年糕或者萝卜糕算啦」。

与此同时，这番言论随即引来台湾网民的强烈反驳。大部分的台湾网民强调「从头到尾想吃的是台湾人不是香港人」，并直言「没有人在乎香港人喜不喜欢吃」，呼吁港人「不要过度膨胀自己的重要性」。亦有台湾网民补充，该发粿在台湾本来就销量不俗，虽然不排除品牌后续有营销操作，但产品本身并非仅靠炒作而红。

资料来源：Threads