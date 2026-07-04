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百佳超市限时优惠！买两排汽水送金象米/包装茶/火腿 一连6日门市/网店适用

饮食
更新时间：16:49 2026-07-04 HKT
发布时间：16:49 2026-07-04 HKT

百佳超市优惠｜炎炎夏日，冰凉的汽水绝对是消暑良伴。百佳超级市场推出极具吸引力的「佳多宝」激抵推广，只需购买两排指定汽水，即可获赠总值超过$56.9的实用赠品，包括金象米、包装茶及火腿，变相买汽水送多项家中必备的食物。

百佳超市一连6日买汽水送金象米/包装茶/火腿 

百佳超市一连6日买汽水送金象米/包装茶/火腿 
百佳超市一连6日买汽水送金象米/包装茶/火腿 

每当气温攀升，雪柜里的冰冻饮品总是消耗得特别快，百佳超级市场精心推出饮品推广活动，让消费者以超值价格补充消暑良伴。即日起至7月9日（四），只要到百佳、FUSION、TASTE、INTERNATIONAL及PNS网购，即可以$56购买两排可口可乐/玉泉/雪碧/芬达汽水330毫升8罐装，为炎热的夏日带来一丝清凉快意。

此外，消费者在购买两排指定汽水后，即可免费获赠三款精选实用礼品，包括「淳。茶舍」无糖茶饮品250毫升6包装、「金象牌」顶上茉莉香米1公斤装，以及「天坛牌」火腿猪肉罐装198克，总价值高达$56.9，甚至超越了汽水本身的售价！

百佳限时推广优惠

  • 适用门市：香港百佳、FUSION、TASTE、INTERNATIONAL分店
  • 网店：PNS网购 ＞＞按此＜＜
  • 优惠期限：即日起至2026年7月9日

资料来源：香港百佳超级市场 PARKnSHOP Supermarket HK

﻿同场加映：买牙膏送$647赠品 19吋卡通行李箱/Tempo纸巾/Mofusand旅行袋 百佳超市门市+网购限定

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