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尖沙咀海景酒楼大特价！全场点心$7起／茶市7折 网民实试：10碟$150有找

饮食
更新时间：15:06 2026-07-04 HKT
发布时间：15:06 2026-07-04 HKT

近年餐饮业竞争激烈，不少食肆纷纷推出减价优惠吸引食客。日前，坐拥无敌海景的尖沙咀高级酒楼「凯荟」推出了极具价格竞争力的点心优惠，多款精选点心最低只需$7起，加上指定的茶市折扣，让食客得以大众化的价钱体验优质的饮茶时光。

尖沙咀平价饮茶推介！「凯荟」全场点心$7起兼享无敌海景

食客实测两人10碟点心不用$150

近日，有网民在Facebook群组分享，尖沙咀中式酒家「凯荟」推出极具性价比的点心优惠，香煎萝卜糕、金勾咸水角、山竹牛肉球、香茜牛肉肠等精致手工点心，均一价以$7、$8、$9发售。该名网民分享一行二人共点了十碟点心，算上每位$17的茶芥费用，埋单亦不到$150，「碟碟都唔使十蚊除咗狗仔粉，仲有无敌大靓景」。

此外，「凯荟」亦设有多项不同时段的折扣。逢星期一至五，午市时段可享8折，下午茶时段则为7折；至于星期六、日及公众假期，午市及下午茶亦分别提供9折及8折优惠，适合日常饮茶、周末家庭聚餐或是举办大型宴会。

网民热议：估唔到咁抵

不少网民对酒家的定价表示惊讶，直言「估唔到咁抵」。同时，该帖文亦引起了关于本地与北上消费的比较，有人认为该酒家的优惠能鼓励市民留港消费，从而带动本地经济，减少店舖结业的情况，「便过大陆好多，又唔使舟车劳顿，舒舒服服，支持本港消费」、「能够做到咁样嘅价钱，香港人真系要撑吓场，超抵食」、「希望大家多啲分享香港美食留港消费又舒服」。

尖沙咀The ONE 「凯荟」

  • 地址：尖沙咀弥敦道100号The ONE 17楼
  • 电话：2116 3867
  • 营业时间： 星期一至日 11:00 - 23:00

资料来源：食自己 

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