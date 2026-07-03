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佐敦人气火锅「香江花月」餐牌升级 人均$299叹尽潮汕牛+海鲜套餐

饮食
更新时间：19:35 2026-07-03 HKT
发布时间：19:35 2026-07-03 HKT

充满旧香港情怀的人气打卡餐厅「香江花月」，以复古装潢及优质火锅配料深受食客欢迎，绝对是好友与家庭聚餐的首选。近日，餐厅推出期间限定火锅优惠，全方位升级餐牌，人均只需$299起即可享用天下无「双」二人套餐，一次过品尝精选潮汕牛、游水海虾等丰富食材，性价比极高！

佐敦人气火锅「香江花月」人均$299叹尽潮汕牛+海鲜套餐 

「香江花月」今季将经典广东歌元素巧妙融入餐饮体验之中，推出两款全新火锅套餐。今次升级的最大亮点在于全新登场的「潮汕牛系列」，餐厅精选了五大经典部位，包括肉味鲜甜细致的匙柄、爽脆弹牙的五花趾，以及油脂香气丰富的肥胼等，为牛肉爱好者展现独特且丰富的口感层次。

除了优质牛肉，套餐更汇聚了人气必食的中山脆骨腩、每日新鲜手工制作的丸饺，以及农场走地鸡，将海陆鲜味完美结合。若选择四人套餐，食客更可品尝「牛仔本色」或「龙凤斗肉场」等丰盛肉类拼盘，份量十足，为味蕾带来极致享受。

自选特色养生火锅汤底 滋补清甜

汤底方面同样带来了全新配搭，餐厅新增了「俪影双双」及「三角志」火锅组合，让食客可以一次过享受两至三款不同风味的汤底。所有汤底皆坚持每日悉心熬制超过两小时，将优质食材的天然鲜味彻底释放，带来纯粹而不油腻的火锅体验。

特色汤底选择涵盖了清甜浓郁的蜜瓜螺头鸡脚汤（爵士汤），这款汤底加入了新鲜蜜瓜与严选响螺熬制，果香与海产鲜味交织；另外亦有散发淡淡优雅花香的日本牛乳玫瑰锅，以及主打滋阴润肺的金银菜白肺锅。此外，食客更可加配造型趣味十足的「抱抱无尾熊」柠檬茶等打卡特饮，带来视觉与味觉的双重满足。

香江花月火锅优惠详情

  • 地址：佐敦佐敦道31-37号百诚大厦2楼
  • 优惠期限：即日起至2026年7月31日
  • 优惠详情：
    • 天下无「双」二人套餐：期间限定优惠价 $598（原价 $1,048），包括自选火锅汤底、游水海虾、中山脆骨腩、人气牛肉三重奏、伊比利亚黑豚肉、农场走地鸡件等多款丰富配料。
    • 「四」人游套餐：期间限定优惠价 $1,280（原价 $2,368），除了丰富的海陆食材，更可于两大招牌拼盘「牛仔本色」（全牛盛宴）或「龙凤斗肉场」（汇聚牛、猪、羊、鸡等精选肉类）中二选一，并包含 4 杯指定饮品。
  • 条款细则：套餐包含加一服务费，惟每位酱料费需另计。
  • 营业时间：9am-4pm；5:30pm-11pm
  • 联络电话：2736 8368 / 6565 7888（WhatsApp）

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