佐敦人气火锅「香江花月」餐牌升级 人均$299叹尽潮汕牛+海鲜套餐

充满旧香港情怀的人气打卡餐厅「香江花月」，以复古装潢及优质火锅配料深受食客欢迎，绝对是好友与家庭聚餐的首选。近日，餐厅推出期间限定火锅优惠，全方位升级餐牌，人均只需$299起即可享用天下无「双」二人套餐，一次过品尝精选潮汕牛、游水海虾等丰富食材，性价比极高！

佐敦人气火锅「香江花月」人均$299叹尽潮汕牛+海鲜套餐

「香江花月」今季将经典广东歌元素巧妙融入餐饮体验之中，推出两款全新火锅套餐。今次升级的最大亮点在于全新登场的「潮汕牛系列」，餐厅精选了五大经典部位，包括肉味鲜甜细致的匙柄、爽脆弹牙的五花趾，以及油脂香气丰富的肥胼等，为牛肉爱好者展现独特且丰富的口感层次。

除了优质牛肉，套餐更汇聚了人气必食的中山脆骨腩、每日新鲜手工制作的丸饺，以及农场走地鸡，将海陆鲜味完美结合。若选择四人套餐，食客更可品尝「牛仔本色」或「龙凤斗肉场」等丰盛肉类拼盘，份量十足，为味蕾带来极致享受。

自选特色养生火锅汤底 滋补清甜

汤底方面同样带来了全新配搭，餐厅新增了「俪影双双」及「三角志」火锅组合，让食客可以一次过享受两至三款不同风味的汤底。所有汤底皆坚持每日悉心熬制超过两小时，将优质食材的天然鲜味彻底释放，带来纯粹而不油腻的火锅体验。

特色汤底选择涵盖了清甜浓郁的蜜瓜螺头鸡脚汤（爵士汤），这款汤底加入了新鲜蜜瓜与严选响螺熬制，果香与海产鲜味交织；另外亦有散发淡淡优雅花香的日本牛乳玫瑰锅，以及主打滋阴润肺的金银菜白肺锅。此外，食客更可加配造型趣味十足的「抱抱无尾熊」柠檬茶等打卡特饮，带来视觉与味觉的双重满足。

香江花月火锅优惠详情