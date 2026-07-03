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太兴$33限定套餐！一连5日精选优惠 至抵价叹火腿通粉/鱼丸米粉/生牛肉粉/拌饭

饮食
更新时间：19:03 2026-07-03 HKT
发布时间：19:03 2026-07-03 HKT

太兴集团旗下拥有多间人气餐厅，一直深受食客欢迎。为庆祝太兴App三周年，集团强势推出限时「$33日日食」推广活动。第一波由7月6日起，连续五天，食客只需以超值价$33，即可品尝原价最高达$54的人气套餐，包括太兴火腿生菜丝通粉套餐、锦丽生牛肉粉套餐等，性价比极高，绝对不容错过！

太兴集团五大品牌轮流登场 $33叹粉面饭加饮品

是次「$33日日食」优惠活动阵容鼎盛，涵盖集团旗下五大人气品牌，为大众带来一连串的舌尖惊喜。首先打头阵的，是港人至爱的「太兴」早市火腿生菜丝通粉套餐，以经典港式风味为食客唤醒美好早晨。紧接其后，主打正宗越南风味的「锦丽」推出生牛肉粉下午茶套餐，浓郁鲜甜的牛骨汤底令人一试难忘。

此外，喜欢韩国料理的消费者可以超值价享用「安金稻」的金枪鱼拌饭，感受丰富的地道韩式滋味；而「一桥拉面」则带来口感弹牙的一桥拌粗油面，满足拉面迷的味蕾。最后，主打台湾菜的「满山・台北」将奉上阿公福州鱼丸汤米粉套餐，呈现正宗古早台式风味。只需一个亲民价钱，便能尝尽港、越、韩、日、台五地特色美食，实在是不可多得的餐饮体验。

抢券全攻略！下载太兴App享限量优惠

想要成功抢购上述心水美食，消费者必须做好充足准备。是次限量优惠券将于7月3日（星期五）上午10时正准时开抢，由于数量有限，所有优惠券将以先到先得形式派发，送完即止。建议提早下载并登记成为会员，不仅能确保第一时间领取优惠，更可额外专享高达$333的迎新奖赏。

太兴App周年优惠详情

  • 抢券日期及时间： 7月3日（星期五）上午10时正

  • 领取方法： 打开太兴App，进入「领取优惠券」页面即可抢购

  • 活动期限及指定餐厅优惠：

    • 7月6日 (一)： 【早市】太兴 - 火腿生菜丝通粉套餐（价值$42）

    • 7月7日 (二)： 【茶市】锦丽 - 锦丽生牛肉粉下午茶套餐（价值$54）

    • 7月8日 (三)： 【茶市及晚市】安金稻 - 金枪鱼拌饭（价值$49）

    • 7月9日 (四)： 【茶市及晚市】一桥拉面 - 一桥拌粗油面（价值$39.9）

    • 7月10日 (五)： 【茶市】满山・台北 - 阿公福州鱼丸汤米粉套餐（价值$38）

  • 下载太兴App  >>按此<<

  • 优惠受条款及细则约束，详情请参阅应用程式内公布。

 

 

同场加映：大快活全单减$3！一连十日限时优惠 玩参宝游戏随时赢走免费食足一年大奖

 

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