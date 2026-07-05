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鲜鱼豆腐汤做法/材料一文睇 黎诺懿7招秘诀教煮家常鲜鱼汤 香港中厨师协会星级会员｜香港情味

饮食
更新时间：11:00 2026-07-05 HKT
发布时间：11:00 2026-07-05 HKT

热爱入厨的黎诺懿（香港中厨师协会星级会员），擅长将西餐的精致摆盘融入传统中菜，为中菜增添现代元素。今天示范的鲜鱼豆腐汤，便把粤菜熬制鱼汤的手艺，与西方精巧的汤品造型合二为一，满足多重感官享受。

即睇鲜鱼豆腐汤材料/做法

奶白色鱼汤 蔬菜提升清甜味

黎诺懿说，鱼汤是广东一带的家常汤水，选材以新鲜的小海鱼为主，像是红衫鱼和石九公等，熬成奶白色的浓汤，入口甜美鲜香。

示范菜式：鲜鱼豆腐汤

材料：红衫鱼1斤、薯仔2个、西芹2条、白洋葱1个、红萝卜2个、带皮蒜头半个、番茄2个、豆腐1砖、白酒半杯、黑胡椒少许、滚水600毫升

做法：

  1. 西芹切粒，红萝卜、番茄及薯仔切块，白洋葱切丝。
  2. 洗净红衫鱼，吸干水分。烧热镬加油，加入红衫鱼煎香，用镬铲将鱼捣烂，逐少注入滚水，大火煮15分钟，隔渣备用。
  3. 起油镬，加连皮蒜头、西芹、白洋葱、番茄、红萝卜及薯仔炒出香味，加鱼汤煮15分钟，下黑胡椒及白酒。
  4. 倒进搅拌机中搅拌成蓉，隔渣成鲜鱼浓汤。
  5. 豆腐切片再蒸2分钟，放于碗中，注入鲜鱼浓汤。

7招秘诀教煮鲜鱼豆腐汤

  1. 炮制鱼汤除可用红衫鱼，亦可以任何新鲜的小海鱼代替。
  2. 要煮出奶白色汤汁，必须先用热油将鱼煎香，再加滚水用大火熬煮。
  3. 想鱼味更香浓，先将鱼捣烂再熬煮，迫出鱼肉及鱼骨纯天然的海水咸味，省却用盐调味。
  4. 想汤水不带鱼腥味，须用活口生㓥的海鱼，然后彻底洗净鱼肚及血水。
  5. 加白酒具提香去腥的作用。
  6. 加炒香的红萝卜及白洋葱等蔬菜，汤水更清甜。
  7. 炮制这道鲜鱼豆腐，建议用口感柔软细嫩的滑豆腐。
精致的西式摆盘为传统中菜添现代元素。
精致的西式摆盘为传统中菜添现代元素。

黎诺懿感言：入厨是一场修行

投身厨房多年，围绕我的总是熊熊烈火与经久不散的镬气。对我而言，入厨从来不只是一份工作，而是一场修行。每一道菜式的火候掌握、每一刀的精准切磋，都是时间与心血的累积。
更有趣的是，除了厨师这个身份，我同时也是一名演员及监制。在厨房挥洒汗水的同时，我也在镜头前体验各种不同的人生。这两个身份看似不同，其实有着共通点，两者都需要极致的专注力、对细节的雕琢，以及在舞台和厨房上散发的热情。
身处香港这座中西交汇的城市，我有幸见证了中菜发展的辉煌与转型。香港中菜向来以精致、讲究食材原味而闻名，但面对现代饮食文化的冲击，我们不能只顾着故步自封。近年来，许多同行尝试将西方烹饪技术或精致餐饮（Fine Dining）的摆盘融入中菜，这无疑为传统粤菜注入了新活力，拉近了与年轻一代的距离。
然而，在追求创新的同时，我也有些许担忧。创新若失去了「灵魂」，便只剩空洞的外表。所以我一直谨记中菜的核心，镬气与火候，阴阳与平衡，不时不食的季节性，以及工艺与传承。
我期盼香港中菜能在「守正」与「创新」之间找到完美的平衡。我们不仅要留住老一辈的经典味道，更要大胆尝试，让香港继续成为引领全球中菜潮流的灯塔。这份传承的火种，需要我们每一位厨者继续用心守护。

1.最难忘的美食？

素食厨师发办。黎诺懿记得有次和家人外游，在酒店餐厅吃了一个选用蔬果及菇菌等炮制的素食套餐，每道料理都由大厨负责选材、配搭、调味与烹饪。虽然是无肉餐单，但菜式精致美观，加上味道清新可口，是令他难忘至今的餐饮体验。

2.最具挑战性的食材？

鸡蛋。黎诺懿每次煮蛋都觉得很困扰，因为鸡蛋虽是常见食材，但做法千变万化，而且不同人对鸡蛋的口感、调味及烹法要求各异，很难利用一道鸡蛋料理满足各人喜好。

文：EH  图：星岛日报


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