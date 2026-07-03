大埔40年老字号「广成面家」疑结业 宝乡街舖落闸招租 驰名手唧鱼蛋成绝唱?

今日（３日）有网民于社交平台Facebook群组「大埔人大埔谷」上载相片，指大埔老字号知名粉面店「广成面家」大门经已落闸，舖面更贴出了招租广告。该名网民在帖文中留言叹息「又一间」，随即引起区内街坊讨论，有人就透露原店东早前已将生意易手，令出品水准下降。

大埔「广成面家」惊传结业！广福冬菇亭发迹 凭手打鱼蛋粉面家传户晓

有网民在社交平台Facebook群组「大埔人大埔谷」分享了一张相片，指出大埔的「广成面家」门外已贴有招租广告，疑似已悄然结业。《星岛头条》亦尝试致电到店，为舖内已无人接听。

回顾「广成面家」的发展史，该店早于1984年在广福邨的冬菇亭创立。创办人王森当年凭借出色的手打鱼蛋粉面打响名堂，由原本默默无闻的小店，逐渐累积大批忠实回头客。直至2000年，面店由第二代传人即幼子王赞强（强哥）正式接棒。2017年创办人离世后，由于办理牌照转名手续需时，加上当时面临业主加租的压力，面家最终无奈迁出经营了三十多年的冬菇亭，转移至附近的宝乡街地舖重新开业。

自家制鱼蛋、墨太丸、炸鱼皮买少见少

该店多年来以自家制食材作招徕。其招牌手打鱼蛋主打浓郁鱼鲜味，口感爽滑；另一人气食品墨鱼丸，则混合了墨鱼肉、墨鱼须及芹菜粒制作，口感层次丰富，在市面上已甚为少见。此外，利用打鱼蛋剩余的门鳝皮每日新鲜油炸而成的鱼皮，以其硬脆口感配搭面汤食用，亦是食客推崇的经典配搭。

网民指转手后水准有变 慨叹饮食业经营困难

有网民对结业感到诧异，直言「估唔到」，并慨叹现时大环境欠佳，「生意好难做，基本上无左一半晚市」；但另一方面，亦有部分熟客透露，该店早前已易手，并非有原东主主理，故质素大不如前，直言「转咗手之后，已经唔好食」、「新接手嘅又平庸，应被时代淘汰啦」。

资料来源：大埔人大埔谷

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