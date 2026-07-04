7款菠萝/凤梨点样拣？一定要浸盐水？1款最甜 1款最好味｜食材知识

菠萝及凤梨酸甜多汁，是夏天最受欢迎的热带水果，不过菠萝及凤梨的产地或品种各异，风味也不同。今天营养师除分享常见菠萝及凤梨的食法及味道外，还会讲解其主要营养价值，加上街市水果档负责人教授挑选秘诀，让大家可拣到合口味的凤梨及菠萝。

菠萝（左）的体形一般也比凤梨大。

菠萝与凤梨有何不同？

青衣市场三有鲜果的负责人碧姐表示，每年6月开始，本地有售的菠萝及凤梨主要来自菲律宾、内地和台湾，产地与品种不同，甜度和口感也截然不同。

菠萝和凤梨基本上是同一种水果，但因品种不同，两者也有各自特征，从外观、营养价值及味道亦各有特色：

凤梨通常属改良品种，体形比菠萝小，但皮薄且香甜。

酸度较高的菠萝及凤梨，其菠萝蛋白酶的酵素活性强，容易刺激口腔，但用来做菜的效果特别好。

菠萝：

叶片——叶边带有锋利的锯齿，拿取时容易割伤手。

果钉——果皮上的果眼较深，削皮后必须顺着纹理挖出凹槽的果钉。

凤梨：

叶片——通常平滑无锯齿

果钉——果眼及钉很浅，削皮后果肉表面平滑，比菠萝更易处理。

经过改良的凤梨，主要糖分高和酸度低，含丰富的维他命C与果糖，并减少对口腔黏膜的刺激。

青衣市场三有鲜果的负责人碧姐表示，本地有售的菠萝及凤梨主要来自菲律宾、内地和台湾

7款菠萝/凤梨点样拣？

1. 甜心菠萝 熟后采摘

甜心菠萝

特点：果形小巧精致，通常等到在树上熟后才采收，外皮常呈黄橙色。

产地：菲律宾

当造：5月至9月

味道：果肉与果心均清脆爽口。

养分：累积丰富的微量元素，如锰。

食法：炒饭。

价钱：$32/个/A



2. 超甜菠萝 丰含糖分 最甜

超甜菠萝

特点：体形通常较大，果肉熟透时呈深黄色，纤维比金菠萝少。

产地：菲律宾

当造：4月至8月

味道：香甜多汁。

养分：糖分甚高。

食法：做甜点、沙冰。

价钱：$38/个/B



3. 金菠萝 酸甜适中

金菠萝

特点：是香港最常见的品种，果皮厚实坚硬，果肉呈亮黄色。

产地：菲律宾

当造：6月至9月

味道：酸中带甜，口感柔软。

养分：包含维他命C、纤维和果糖。

食法：配搭肉类作菜。

价钱：$32/个/A

4. 金钻凤梨 果肉细致

金钻凤梨

特点：果皮薄，果肉呈亮丽的金黄色，肉质极细致，果心完全没有粗糙纤维。

产地：台湾

当造：6月至8月

味道：酸甜爽脆。

养分：富含维他命C，每100克含量达30至40毫克，有丰富黄金糖酸比。

食法：果酱。

价钱：$25/个/A

5. 春蜜凤梨 酸度极低

春蜜凤梨

特点：每年只有约2个月当造期，果肉呈鲜黄色，闻起来有股浓郁的熟成果香。

产地：台湾

当造：7月及8月

味道：清新爽甜。

养分：果糖比例极高，酸度极低通常少于0.4%。

食法：焗蛋糕。

价钱：$35/个/A



6. 芒果凤梨 娇小皮薄 最好味

芒果凤梨

特点：外形娇小、圆润饱满，薄薄的果皮包裹深金黄色的果肉。

产地：台湾

当造：7月及8月

味道：有爱文芒果般的浓郁果香。

养分：果实中含大量多酚类抗氧化物。

食法：莎莎酱。

价钱：$22/个/B



7. 牛奶凤梨 清新椰香

牛奶凤梨

特点：果形硕大，果肉像牛奶一样呈乳白色。果肉纤维绵密，没有丝状纤维。

产地：海南

当造：5月至8月

味道：富淡淡的椰香或奶香。

养分：含丰富膳食及水溶性纤维，带有独特的植物挥发油。

食法：伴乳酪及雪糕。

价钱：$35/个/B

如何拣选新鲜优质菠萝及凤梨？

青衣市场三有鲜果的负责人碧姐说，想拣甜美多汁的菠萝或凤梨，主要留意果皮、型形及叶片三部分。

外皮：要完整、干身及硬实，色泽宜金黄带点翠绿，太过深或暗黄代表过熟。

体形：最好圆浑饱满且重手，即是果实多汁。

叶片：须翠绿挺身、没有枯萎或变黄，代表够新鲜。

吃菠萝及凤梨要先浸盐水？

糖分高的品种，可去皮后直接食用。

如酸度较高的金菠萝或金钻凤梨，含较多菠萝蛋白酶，切块后略浸食用盐水，能防止舌头刺痛或不适，亦可提升甜度。

盐的分量不用太多。



营养师黄彦澄建议，胃弱者避免餐前或空腹吃菠萝。

营养师：每日宜吃200克

香港营养师学会认可营养师兼「家营营养中心」营养师黄彦澄（Joey）表示，许多人爱吃新鲜菠萝及凤梨，但部分人士须小心食用：

注意血糖人士，不宜食用菠萝及凤梨。

一般健康成年人，每天可食用约200克菠萝或凤梨。

胃弱者应注意避免餐前或空腹吃，因菠萝及凤梨含丰富柠檬酸与苹果酸，当中所含的植物酵素会刺激胃酸分泌，继而引发胃痛、胃酸倒流或胃部灼热感。



查询：

A：Oliver's The Delicatessen

地址：中环置地广场3楼332至328号舖

B：三有鲜果

地址：青衣担杆山路6号长发广场地下青衣市场

文：EH 图：星岛日报

