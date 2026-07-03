大快活全单减$3！一连十日限时优惠 玩参宝游戏随时赢走免费食足一年大奖

连锁快餐店大快活一直以提供多元化港式美食及亲民的价格深受广大食客欢迎，是不少上班族与学生的日常开餐首选。近日大快活为庆祝强势登陆新兴社交平台 Threads，即日起推出惊喜满分的「变色阿活寻宝游戏」。食客不仅能透过指定暗号享有全单减价优惠，更有机会赢取高达365日的免费美食兑换券！

大快活门市寻宝 赢全年免费美食券/全新智能手机！

找出大快活公仔即可赢取巨奖。

为了与大众同乐并推广全新的社交平台帐号，大快活这次精心策划了连续十天的寻宝活动。参加者只需密切留意 大快活官方Threads 每晚六时发布的线索，亲身前往指定的大快活分店，寻找隐藏的「阿活」人形公仔。首位寻获普通版公仔并成功完成网上登记的幸运儿，可获得对应美食的365日兑换券。整整一年都能免费品尝大快活的招牌人气美食，无论是肉质鲜嫩健康的鸡胸、香滑浓郁的港式奶茶、金黄酥脆的经典西多士，还是外脆内多汁的炸鸡髀，绝对是难以抗拒的诱惑！若幸运找出特别版「Jumping Man」公仔，更能赢取价值逾九千元的全新 256GB 快活橙智能手机一部。

讲出指定寻宝暗号 即享全单减$3折扣

除了刺激的寻宝环节，大快活亦贴心地为所有惠顾的客人准备了无门槛的即时餐饮折扣。消费者于推广期间前往任何一间大快活门市，在收银处点餐结帐时，只需向店员讲出指定寻宝暗号「我要参加寻宝」，该次消费的总帐单即可直接扣减 HK$3。这项快闪优惠让大家在品尝美味丰盛的快餐之余，亦能轻松节省日常餐饮开支，享受双重著数。

阿活寻宝及门市减价优惠详情

优惠期限 ：2026年7月3日至2026年7月12日下午11时59分（以大快活之系统记录为准）

寻宝游戏活动详情 ：每晚 6 时于 Threads 公布线索。参加者需寻获实体公仔，并于 Threads 出帖上传照片或影片，加上标签「#变色阿活寻宝」及 Tag @hkfairwood，再以 Instagram 或 Threads 私讯登记。成功核实可赢取365日指定美食券（名额9个）或终极大奖智能手机（名额1个）。

门市折扣优惠详情 ：顾客于全线门市收银处惠顾时，讲出暗号「我要参加寻宝」，当次消费即享全单减 HK$3 优惠。

重点条款及细则：HK$3 减价优惠只适用于门市收银处，不可与快活关爱长者咭、学生优惠或其他门市折扣同时使用；亦不适用于零售产品、晚市小菜二人餐、盆菜及派对美食等。寻宝活动参加者须持有有效香港身份证及年满11岁。

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