天后新开小食店$10鸡蛋仔！时光倒流价即叫即做 食客赞外脆内软：2026年竟然仲有！

近年物价持续高涨，就连地道港式小食的价格也比过去高出不少。最近，有网民在社交平台分享，指在港铁天后站出口发现一间新开张的平价小食店，逆市推出仅售港币$10的鸡蛋仔，更标榜是「即叫即做」，对此感惊叹：「2026年竟然重（仲）有$10嘅鸡蛋仔！」《星岛头条》记者于昨日（3日）前往试食，即睇下文了解详情！

天后新开小食店$10「即叫即做」鸡蛋仔！食客赞外脆内软：2026年竟然仲有！

随著时代变迁，近年港式鸡蛋仔的味道及款式推陈出新，价钱亦比起以往昂贵不少，动辄售价达$30至$40。最近，有网民在社交平台发文，惊喜分享在天后发现一间新开小食店，其鸡蛋仔竟只售港币$10，而且标榜「即叫即做」，不禁赞叹：「2026年竟然重（仲）有$10嘅鸡蛋仔，天后是个好地方」。

楼主其后在留言区补充小食店的位置，「（天后港铁站）A出口一出就系」，试食后又大赞其质素，形容味道正常，口感外脆内软，是「合格的鸡蛋仔」。

帖文公开后，有网民随即表示鸡蛋仔卖相不俗，「睇个样好似几靓仔」；也有不少网民分享各区平价鸡蛋仔的「口袋名单」，有街坊指邻近的「炮台山都有」、「湾仔街市都有$10鸡蛋仔」；也有网民推介石硖尾宵夜胜地南山邨，「南山邨长期$10」，向来深受区内街坊与大学生欢迎。

记者实试$10鸡蛋仔！同场烧卖/鱼蛋$12有10粒

网民提到的小食店是位于天后留仙街的「鸡蛋天后」，邻近天后港铁站A出口，现时仍为「试业中」。《星岛头条》记者昨日（3日）前往试食，其原味怀旧鸡蛋仔现以优惠价$10发售，蛋香味浓，性价比颇高！除了原味鸡蛋仔，小店亦有供应其他口味鸡蛋仔，如抹茶、紫薯、芝士等，售价为$18；同场亦有售其他港式小食，如烧卖、鱼蛋（10粒/$12）及各式丸类（$12起）等。

「鸡蛋天后」

地址：天后留仙街3号雅景楼地下

来源：Threads

文：LW