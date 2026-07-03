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九龙湾餐厅遭指控$58花甲粉「沙蚬扮花甲」 食客怒斥：深圳街边档都唔会咁

饮食
更新时间：17:15 2026-07-03 HKT
发布时间：17:15 2026-07-03 HKT

「蚬」与「花甲」在外观上颇为相似，有时实在难以分辨。最近，有网民光顾一间位于九龙湾商场美食广场内的餐厅，质疑店方以价格较便宜的沙蚬冒充价格较昂贵的花甲，直斥其经营手法「都好暴利吓」，引起网民热议。

九龙湾餐厅遭指控$58花甲粉「沙蚬扮花甲」 食客怒斥：深圳街边档都唔会咁

最近有网民于九龙湾一间餐厅用餐时，质疑店方以价格较便宜的沙蚬冒充花甲，直斥店方手法「暴利」，引起网民热议。（图片来源：Threads）
最近有网民于九龙湾一间餐厅用餐时，质疑店方以价格较便宜的沙蚬冒充花甲，直斥店方手法「暴利」，引起网民热议。（图片来源：Threads）

有网民最近于Threads发文，指早前光顾九龙湾一间花甲粉专门店时，发现店方的出品竟是使用沙蚬，而非官方社交平台宣称的日本花甲。事主指出，「街市沙蚬25蚊一斤」，而「花甲最近平咗都先系40蚊斤」，又称店方一碗花甲粉售价最平为$58，直斥店方「依家咁样呃客？你都好暴利下（吓）」。

事主认为，该店作为一间花甲粉专门店，「并唔系串烧店搭单卖花甲粉一日先卖几碗」，理应注重出品品质，更直言「就算深圳街边档都唔会拎蚬冒充花甲」。事主翻查该店的社交媒体资料，发现其「Facebook page都系将蚬同花甲两样嘢分开」，不满店方现今混为一谈。帖文引来网民留言：「呢啲一睇就知系雪藏蚬」事主无奈回复：「蚬已经平，仲要雪藏。」

《星岛头条》记者就事件向该餐厅查询，惟截稿前未获回复。

蚬与花甲如何分辨？

一般而言，花甲与沙蚬在外观与口感上有明显分别。花甲的外壳较为修长、呈椭圆形，表面相对光滑，最明显特征是外壳带有黄褐色、黑褐色相间的花纹，花纹多变如大理石般，肉质较为鲜甜嫩滑。沙蚬的外壳则相对圆厚，壳面纹理较粗糙，体型普遍较小，两者在市场上的价格与级数亦有不同。

资料来源：Threads

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