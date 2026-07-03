陪伴街坊22年天水围小食店结业！新北江学生成长回忆 $1冷面/Q饼/小丸子 网民叹：望住佢哋变老

又一间满载街坊集体回忆的食店，即将落下时代帷幕。位于天水围嘉湖新北江商场的港式小食店「真意小食」，近日贴出结业告示，宣布在陪伴街坊22个年头后，将于7月25日光荣结业。消息一出，随即在网上引发热烈讨论，不少街坊大叹不舍，感叹一个时代的终结：「系大家嘅童年回忆」。

天水围新北江真意小食结业 老板宣告年老退休

「真意小食」在天水围屹立22年，早已成为新北江商场的地标之一。近日，有网民发现店舖铁闸贴上一张醒目的「光荣结业」告示，内容写道：「时光荏苒，承蒙街坊22年来的关照与相伴！因老板年老退休，本店将于7月25日最后营业。衷心谢谢大家多年的支持与厚爱。祝大家平安健康，珍重再见！」字里行间充满了对街坊的感谢与不舍，也为这间长达22年的小店划上句号。

亲民价美食成绝响 Q饼/小丸子/1蚊冷面

对于天水围的居民，特别是80、90后而言，「真意小食」是他们的成长印记，陪伴他们度过从幼稚园、小学到中学的青葱岁月。消息传出后，网民纷纷留言，缅怀那些年的味道。提及最多的，莫过于店舖的招牌「日式Q饼」，「Q饼呀！！我次次都叫蟹柳芝士」、「又冇一个回忆，小学就开始食Q饼，宜家已经唔系好多地方有」，「Q饼」的即将消失，让不少人感到失落。

除了Q饼，当年的「小丸子大战」和「1蚊包冷面」亦是街坊津津乐道的话题。「以前小丸子大战，$10有15粒定20粒」，「冷面大战1蚊包」，这些惊人的性价比，在今天的香港几乎难以想像。此外，章鱼小丸子、可以「全沟」的沙冰、抵食的鸡蛋仔，都是街坊心中的经典。

「年年望住佢哋变老」 街坊祝福老板享清福

一位自称在天水围住了近20年的网民分享：「真系年年望住佢哋变老…… 见到佢哋卖嘅嘢越黎越少，我估应该同年纪开始大、体力跟唔上有关，都有啲唏嘘……」这段话道出了许多老街坊的心声。看著店主夫妇从壮年到白头，不少街坊对老板的退休表示理解和祝福：「之前路过都觉得老板老喇，做咗咁耐，真系要好好享受人生。祝福佢！」、「老板做咁多年，年纪大系时候休息吓。」更有网民透露，老板的儿子学业有成，现在应该可以安享清福，享受天伦之乐。

当然，亦有少数网民持不同意见，认为店舖的卫生情况有待改善，食物品质近年亦有所下降。然而，在告别的时刻，大部分的声音，仍然是对这间小店的怀念与祝福。



图片及资料来源：kam_mak0829＠Threads

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