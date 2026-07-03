深水埗明哥进驻旺角开「北河明哥素食」！中式斋菜、点心试业期间8折 续向基层、长者派饭

多年来，扎根在深水埗向基层、长者及无家者派发免费饭盒的明哥，近期扩展至旺角，于登打士街欧美广场开设全新素食店「北河明哥素食」。新店旨在透过日常提供中式素食，维持支援社区弱势社群的理念，并将顾客的消费转化为持续行善的资源。

深水埗明哥旺角开新店！「北河明哥素食」 主打中式斋菜

除了延续公益目标，新店亦致力向大众推广素食这种较为健康、有助减轻身体负担的饮食方式。餐厅菜单提供多样化的中式斋菜与传统素点心。主食方面，涵盖了中西及东南亚风味，例如定价98元的「黑松露牛油果酱炒饭」、88元的「茄汁素扒焗饭」，以及大众熟知的「素干炒牛河」与「川式担担面」等。

同场加映多款$23起素点心！

餐厅亦在上午11时至下午4时期间，供应港式点心方面，菜单细分为蒸点、包点及煎炸类，提供包括「素鲍片灌汤饺」、「素虾饺」、「素三菇烧卖」及「千丝萝卜酥」等精致选择。点心价格按特、大、中、小点分类，定价介乎23元至34元之间（另收加一服务费），为食客提供丰富的蔬食体验。

新店正式试业 推出八折餐饮优惠

「北河明哥素食」目前投入试业阶段，店方宣布为感谢大众支持，期间所有惠顾均可享有全单八折优惠。市民若途经旺角或油麻地一带，可前往品尝各款素菜。餐厅期望透过食客的分享与推广，让更多人认识素食文化，并共同支持其以餐饮回馈社会的营运模式。

北河明哥素食

地址：油麻地欧美广场2楼

电话号码: 27873128 / 67392002 (WhatsApp)

营业时间：11am-9:30pm

餐厅专页

图片来源: 素食青年

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