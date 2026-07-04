实测汽水隐藏饮法？网传简单3步完成「完美可乐」 网民突破盲点：直接喝最好喝

汽水消暑解渴，是许多人夏日雪柜必备的饮料。近日，有台湾网民在社交平台分享1个汽水隐藏饮法，示范只需简单3步，即可制作出「最完美的可乐」，相比起直接将可乐倒入杯中，两者味道「差很多」，随即引起热烈讨论，惟也有网民突破盲点，直言「直接喝最好喝」，记者实测味道到底有何分别，即看下文了解详情！

汽水隐藏饮法？网民教简单3步达成「最完美的可乐」

近日，有网民以「可乐的不专业正确喝法」为题发布影片，实测以简单3步达成「最完美的可乐」！据影片指出，首先要在杯中放入冰块，然后加入少量水「润冰」，即将冰粒表面的冰霜融化，再将水倒掉，留下表面变平滑的冰块，这样一来就能在倒入汽水时减少气泡冒出。

随后，用手指轻弹可乐罐身或瓶身，让原本附著在内壁的气泡集中至顶部，再使用「杯壁下流」方法倒入汽水，将杯子倾斜，让可乐沿著杯壁缓缓流下，最大程度地保留碳酸气泡。

据称，经过上述步骤处理的可乐「到喉咙都还有气」；相反，若直接倒入普通冰杯，「吞咽下去的时候，气泡感比较微弱。」记者实际测试后发现，经处理的可乐，附在杯壁的残留气泡确实较少，喝下去时的气泡感更强烈、更爽口。

网民突破盲点：直接喝最好喝

帖文引起网民热议，有网民认同表示，「专业快乐水试喝员表示真的有差」、「真的，我验证，呛比较好喝。」也有网民解释原理，指这是调酒常用的经典技法，「Gin Fizz永字八法里面的一环，冰块表面结霜会让接触液体表面积增加，导致极速融水、可乐水掉，因此调酒冰块会削除表面结霜。而且杯底直接撞击气泡会导致气泡散失、气泡跑掉没气，因此将液体注入液面并逐步扶正杯子可以最大程度保留气泡。」

也有网民一针见血地突破盲点：「那直接喝不是更呛」、「直接用铝罐喝不就好了」、「直接喝不就好了」、「直接喝不加冰就可以了。」甚至有人开玩笑称：「喝个几块钱的可乐还要那么麻烦，又不是喝红酒。」

图片及资料来源：Instagram、Coca-Cola

文：Y