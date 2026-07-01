酒楼结业潮｜红磡富临渔港结业 集团2个月内第二间 街坊：区内最平系佢

本港近年面临餐饮业寒冬，传统粤式酒楼更是首当其冲。昨日（6月30日），位于红磡明安街的「富临渔港」贴出结业公告，宣布正式结束营业，令不少经常光顾的街坊感到惋惜。

酒楼结业潮未完！ 红磡富临渔港宣布结业

昨日（6月30日），位于红磡明安街的「富临渔港」贴出结业公告，宣布正式结束营业。

酒家在公告中向顾客致意，表明营业至6月30日止。

今日（1日），有网民在社交平台群组「全港店舖执笠结业消息 关注组」发帖，分享了红磡明安街「富临渔港」门外张贴的结业公告。酒家在公告中向顾客致意，表明「营业至二零二六年六月三十号止」，并在文中「非常多谢各位顾客长期支持」，同时呼吁食客「如欲惠顾，请移玉步前往集团各分店」。据官方资料显示，富临渔港自2001年成立，主打鲜活海鲜及即㓥即食，同时于早午时段供应传统手制点心，多年来深受大众欢迎。

粤式酒楼入寒冬 同集团长沙湾分店上月同告结业

据立法会资料研究组最新报告显示，香港粤式酒楼近年面临严峻考验，7年间净减达290间。单计今年前4个月，全港至少有14家知名或连锁酒楼结业。翻查资料，而同集团位于长沙湾贸易广场的「富临酒家」亦刚于上月29日结业。

街坊惋惜失去平价饮茶好去处

消息传出后，不少区内街坊为此婉惜，有网民慨叹「红磡无平酒楼了」，并指出该店的点心价格非常亲民，例如「即蒸牛肉、叉烧肠$25，叉烧包3个一笼$15」。面对这间「开咗几十年」的食肆最终退场，网民无奈表示「都要执」，但亦有人认为在目前的经济环境下，酒楼能够「顶到而家，赚左啦」。

资料来源：富临、全港店舖执笠结业消息 关注组

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