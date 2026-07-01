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一粥面限时斩料优惠！外卖自取卤水鹅$99＋红烧原只猪手$38

饮食
更新时间：14:15 2026-07-01 HKT
发布时间：14:15 2026-07-01 HKT

连锁中式快餐品牌「一粥面」一直以提供地道港式粥面及风味小菜闻名，凭借大众化的价钱和丰富的选择，多年来深受广大消费者和家庭客欢迎。踏入七月，一粥面宣布为食客带来震撼的限时外卖自取著数优惠，精选菜式包括低至四折的半只招牌卤水鹅，为大众带来性价比极高的加餸好选择，吸引读者把握机会品尝平靓正的滋味美食！

一粥面限时斩料优惠！$99/半只招牌卤水鹅肉质 软腍入味

一粥面限时斩料优惠！$99/半只招牌卤水鹅肉质 软腍入味
一粥面限时斩料优惠！$99/半只招牌卤水鹅肉质 软腍入味

在今次一粥面推出的重磅外卖优惠中，最瞩目的焦点必定是「半只卤水鹅（包斩）」。原价高达$264的半只卤水鹅，于推广期内以超值震撼价$99发售。这款人气卤水鹅以餐厅秘制的浓郁卤水汁精心熬煮烹调，确保鹅肉完美吸收酱汁精华。其肉质保持软腍而不嚡口，每一口都散发著诱人且香浓的卤水香气。

$38惹味红烧原只猪手胶质丰富口感佳

除了大受欢迎的卤水鹅之外，顾客亦可选择另一款极具吸引力的「红烧原只猪手」。在优惠期间，食客只需$38（原价$58）即可买走这道传统经典佳肴。原只猪手经过长时间慢火红烧炖煮，外皮富含满满的胶原蛋白，口感Q弹软糯；而内部的瘦肉则保持嫩滑不柴，酱汁浓郁惹味，令人回味无穷。

一粥面7月限时外卖优惠详情

  • 优惠推广期限： 7月1日至7月3日
  • 指定优惠时段： 下午4时至6时
  • 优惠菜式及价钱：
    • 半只卤水鹅（包斩）：优惠价 $99（原价 $264）
    • 红烧原只猪手：优惠价 $38（原价 $58）
    • (顾客可任选其一或同时选购)
  • 分店地址查询： 按此浏览一粥面全线分店位置
  • 条款及细则：
    • 此优惠只限「外卖自取」。
    • 每人限购2份，产品数量有限，售完即止。
    • 请注意，此优惠不适用于自助点餐机或手机点餐，顾客需亲临分店收银处下单。
    • 此优惠不适用于香港站、机场及屯门医院之分店。
    • 此推广不可与其他优惠同时使用。
    • 图片只供参考，实际出品以门市为准。

资料来源：一粥面

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