必抢$88任食片皮鸭+点心放题！180分钟叹即制小菜招牌点心 再送原只鲍鱼佛跳墙灌汤饺

香港人一向钟情饮茶食点心，今次为大家推介两间深受食客欢迎、以用料新鲜及正宗粤菜手艺闻名的传统中菜馆——利东酒家及利荣轩。这两间分别位于油塘及屯门的酒家，即将推出震撼全城的超抵饮食优惠！于7月2日下午3时起，大家可以低至HK$88的破底价，享用长达180分钟的怀旧点心及片皮鸭放题，每位更尊享矜贵灌汤饺，绝对是周末与亲朋戚友大快朵颐的不二之选。

利东酒家・利荣轩$88放题 无限量任食金陵片皮鸭与经典粤式

利东酒家及利荣轩推出震撼优惠，以低至HK$88的破底价享用长达180分钟的怀旧点心及片皮鸭放题。

这款180分钟放题的最大卖点，不仅在于极致实惠的价钱，更在于其极具诚意、款式繁多的美食阵容。食客入座后即可无限量任点多款经典粤式点心及风味佳肴。当中必试的重头戏绝对是招牌「金陵片皮鸭」，厨师将烤鸭烤制至外皮金黄香脆、肉质鲜嫩多汁，配上传统的热辣辣薄饼及秘制甜面酱，口感丰富，令人回味无穷。

除此之外，点心纸上亦有多款即叫即蒸的怀旧点心无限量供应。例如外皮晶莹剔透且虾肉弹牙的鲜虾饺、吸满鲜甜酱汁的软绵棉花鸡、一咬即香甜爆浆的流沙包，以及口感滑溜的各式肠粉等，应有尽有。除了传统点心，餐厅更提供多款即叫即炒的镬气小菜供食客任点任食，完美满足不同年龄层食客的口味需求。

每位免费送原只鲍鱼佛跳墙灌汤饺

为了提升整体的性价比与奢华感，让食客拥有更尊贵的餐饮体验，利东酒家及利荣轩特别为每位惠顾此快闪放题的客人，免费送上一客足料的「原只鲍鱼佛跳墙灌汤饺」。这道迎宾菜式用料极为矜贵，将传统名菜佛跳墙的浓郁精华完美浓缩于巨型灌汤饺之中，再加上一整只鲜甜弹牙的鲍鱼，汤汁鲜甜无比，绝对是这顿丰盛中式飨宴的完美开端。

此外，若想在享用美食之余体验更多互动乐趣，食客更可选择额外付费参与餐厅特别举办的「鲍鱼烧卖DIY工作坊」（收费为 HK$168/位）。参与者可以亲手体验制作顶级美味点心的过程，非常适合安排作亲子活动，或是让喜爱烹饪的朋友一展身手。

提供优惠之餐厅 ：利东酒家（油塘区）及 利荣轩（屯门区）

优惠活动内容 ：180分钟怀旧点心及金陵片皮鸭放题

快闪优惠价钱 ：低至 HK$88/位（每位送原只鲍鱼佛跳墙灌汤饺）

特色附加活动 ：鲍鱼烧卖DIY工作坊（HK$168/位）

开售日期及时间 ：2026年7月2日 下午 15:00 准时开抢

条款及细则：优惠名额有限，先到先得。详细的餐厅地址、使用期限及具体条款细则，请参阅预订平台上的官方说明。

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