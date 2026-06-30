麦当劳McGriddles回归！首推朱古力McGriddles/鸳鸯班戟早餐 7.1起一连3日全日供应

今个暑假，香港麦当劳McGriddles系列再度回归，更推出全球首度登场的朱古力班戟汉堡，以及全新「鸳鸯班戟早晨套餐」，为经典早餐带来全新甜蜜元素！与此同时，7月1日至3日将会推出限时三日的「全日早餐」，方便大家在假期任何时段都可以品尝到McGriddles早餐及全新朱古力班戟汉堡，平日只于早餐时段供应舷脆薯饼亦将限时三天全日供应，优惠详情即看下文！

全球首创朱古力McGriddles登陆香港麦当劳！

麦当劳宣布McGriddles系列再度回归，更会推出全球首次登场的朱古力McGriddles，采用可可粉制作，入口香甜浓郁，黑朱古力粒均匀分布于松软班戟之中，搭配猪柳、芝士及鸡蛋，带来层次丰富的咸甜冲击；至于班戟包面包底则保留经典M字标志，换上朱古力啡色外观，卖相吸引。

与此同时，香港麦当劳将推出全球首个鸳鸯班戟早晨套餐，配以猪柳、香滑炒蛋及脆薯饼，一次过享用枫糖班戟与朱古力班戟两种口味。其中，枫糖班戟保留湿润松软口感，与朱古力版本形成甜蜜对比，为日常早餐增添新选择。

7月1至3日全日供应早餐 脆薯饼全日供应

为庆祝新品推出，麦当劳于7月1至3日推出限时全日早餐，由朝到晚均可品尝朱古力班戟猪柳蛋汉堡套餐、枫糖班戟猪柳蛋汉堡套餐。至于鸳鸯班戟早晨套餐则只限7月1日全日供应。平日限早餐时段供应的脆薯饼亦同步全日登场，购买超值套餐更可免费将中薯条转配脆薯饼。由7月4日起，3款McGriddles系列回归早餐时段继续供应。

7月1日凌晨12时起，麦当劳App推出限量McGriddles咕𠱸，，共有两款选择，分别是经典枫糖班戟或全新朱古力班戟，经麦当劳官方App内指定Banner到网上商店，即可以100分加$88或500分加$76换购。

此外，麦当劳于6月30日晚上6时30分假奥海城举行「SUCH A Goooood Morning to Night Music Party」 音乐会，邀请到Amy Lo、Kiri T、CONSTANCE、 Marf@COLLAR等13位本地新生代歌手、乐队及年轻音乐人轮流登场演出，以不同音乐风格演绎「SUCH A Goooood Morning」主题曲。故此，奥海城麦当劳将率先于今晚（6月30日）晚上6时开售全球首推朱古力 McGriddles，成为全球首间供应朱古力McGriddles产品的麦当劳餐厅。

麦当劳朱古力McGriddles/鸳鸯班戟早餐

供应期：7月1至3日全日早餐（指定餐厅除外）、7月4日起以上3款McGriddles系列将于早餐时段继续登场回归早餐时段供应

套餐价格：朱古力班戟猪柳蛋汉堡套餐$37起、鸳鸯班戟早晨套餐$40.5起（配薯饼及饮品）

供应地点限制：点不包括海洋公园、沙田马场、跑马地马场、山顶广场、九龙站及香港国际机场内之所有麦当劳餐厅

换购McGriddles咕𠱸：App会员由7月1日凌晨12:00起，可点击App内指定Banner到网店以100分加$88或500分加$76即可换购

文：M

资料及图片来源：记者摄、官方提供