置地中庭地标餐厅7月起停业装修！料9月转型重开 食客忧「名物」消失：会唔会无咗龙虾意粉

位于中环置地广塲中庭的地标餐厅「CAFÉ LANDMARK」近年不时传出停业消息，《星岛头条》早前向餐厅所属的美心集团查询并获回复指，「CAFÉ LANDMARK」将于2026年7月3日迎来最后营业日，并由7月4日起暂时关闭进行大型装修工程，预计将于9月重开。有传餐厅将会转型为精致餐饮（Fine Dining），不少熟客忧虑其招牌「洋葱汤」与「龙虾意粉」从此成为绝响，惟官方表示现阶段暂未确定最终的餐牌内容。

置地「CAFÉ LANDMARK」7月初暂别食客 官方确认9月重开：「会用返同一个名」

位于中环置地广塲中庭1楼的「CAFÉ LANDMARK」

位于中环置地广塲的「CAFÉ LANDMARK」早于2001年开业，至今已屹立商场中庭位置逾20年。由于位处中环核心商业区的核心区域，而且被众多世界顶级时尚品牌包围，多年来一直是城中名人、明星及商务聚会的热门地标，坊间素有中环「名媛饭堂」的称号。

惟近年「CAFÉ LANDMARK」不时传出即将结业，《星岛头条》日前就有关消息向餐厅所属的美心集团查询，获回复指餐厅将于7月3日迎来最后营业日，并由7月4日起暂时关闭进行大型装修工程，预计将于9月正式重开。官方强调，餐厅重开后依然会「用返同一个名」，但届时菜单可能会有所调整，唯暂时尚未确定最终的具体餐牌内容。

食客忧招牌菜式成历史：「好钟意个龙虾意粉！ 」

餐厅的招牌「波士顿龙虾意大利扁面」向来深受食客欢迎。

有食客在社交平台发文，对于光顾多年的「CAFÉ LANDMARK」即将停业均表示不舍，坦言「开返就唔系普通西餐，做Fine dine㖞」，同时担心餐厅员工停业期间的安排；有熟客直言非常惊讶，叹道：「What？我仲以为唔会郁佢哋」。与此同时，不少食客忧餐厅重开后会更改菜单，「之后会唔会无咗洋葱汤同龙虾意粉？」、「我好钟意佢地个龙虾意粉」，更称要把握最后机会品尝。

Cafe Landmark的装潢设计极具标志性，采用全开放式设计，犹如悬浮在置地广塲中庭的半空中，食客用餐时不仅能享受中庭玻璃天幕透入的天然日照，营造出明亮温馨的氛围，其开扬的视野更能让食客一边品尝美食，一边饱览商场内的繁华气息，成为钢筋水泥丛林中一道独特的风景线。

餐厅主打蕴含亚洲精髓的国际美食，其「波士顿龙虾意大利扁面」选用肉质鲜甜的半只波士顿龙虾，配上龙虾膏及香浓龙虾忌廉汁烹调，面条挂满鲜甜浓郁的酱汁，成为不少食客的必点菜式；此外，其法式芝士白酒焗蟹盖、大虾多士、洋葱汤及精致下午茶同样亦深受欢迎。

CAFÉ LANDMARK

资料及图片来源：置地广塲、Threads