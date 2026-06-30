天水围茶皇殿提早结业！曾大字报狠批业主「无理压榨」 反被揭欠租霸舖

近年香港饮食业步入寒冬，结业潮席卷全港。位于天耀广场的连锁酒楼「茶皇殿」，近日亦正式结业。不过这间连锁酒楼的退场事件却充满戏剧性，酒楼早前曾高调贴出告示宣布结业，更怒轰业主领展「过桥抽板」。正当大众以为又是一宗小商户被地产霸权欺压的悲歌时，业主就火速反击，踢爆该酒楼不但长达数月欠交租金，更是租约期满后「赖死唔走」的霸舖户。网民知悉真相后群起嘲讽，直斥酒楼「配不起光荣结业四个字」。

天耀广场茶皇殿提早离场！贴告示感激街坊同行

天耀广场「茶皇殿」已提早拉闸。 （Facebook 「食在元朗」图片）

并贴出「光荣结业」告示。（Facebook 「食在元朗」图片）

早前曾高调贴出「大字报」、宣布于7月10日结业的天水围茶皇殿，被发现提早离场。酒楼门外已悄悄换上最新告示，除了「光荣结业」四只大字，内容仅以简单字句交代：「天水围分店于6月29日迎来最后一个营业日」、「感恩有您，一路同行」、「每一碗热腾腾的饭菜背后，都有各位街坊并肩前行的身影」，整份告示充满温情。

曾控诉业主「赶尽杀绝」 贴告示7月结业

早前，「茶皇殿」曾贴出大字报控诉业主。（Facebook「Hau Kuen」图片）

然而早于6月初，该分店曾在门外张贴大篇幅结业通告，字里行间相当愤怒。通告指出，酒楼在疫情最严峻、商场招租最困难的时期「义无反顾」进驻，与商场共度时艰。然而，随着疫情过去及人流恢复，大业主却被指「无情与无理压榨」，甚至无故长期中断商场冷气系统，令室内犹如焗炉。酒楼声称拒绝再向无良营商手法妥协，决定集中资源移师他区，并定于下月10日结业。

领展反击 踢爆欠租兼非法侵占

领展反击，直指「茶皇殿」欠租多月。 （资料图片）

不过，这张「悲情大字报」很快就被业主领展的声明狠狠反击。领展在回复传媒查询时直斥，该店舖的租约早于去年（2025年）11月6日已经届满。领展表示，早在租约期满前四个月，已明确通知茶皇殿不拟续约，并多次发信要求限期前腾空交吉。

领展更指出该商户已欠交多个月的租金、管理服务费等相关费用，租约期满后依然未有还原舖位，直指其行为已构成「非法侵占及逾期占用」。为免商户继续滥用商场服务及设施，领展已循法律途径申请收回舖位，间接解释了酒楼早前为何会面临「断冷气」的窘境。

网民不留情嘲讽：请改用「黯然拉闸」

随着事件真相曝光，网络风向呈现一面倒的状态。对于该酒楼提早于6月结业，大批网民毫无惋惜之情，甚至有人讽刺地提议「烧炮仗庆祝」及「齐鼓掌」。对于酒楼自诩的结业公告，网民毫不留情地炮轰：「请勿滥用光荣结业四个字，实在配不起！改用『黯然拉闸』比较更适合。」有网民更直指酒楼大半年不交租及差饷，被截断冷气后令茶客与员工「热到跳舞」却依然继续营业，直斥这种经营手法「堪称全港饮食界史上最PK」。

此外，酒楼的服务态度及劳资问题亦成为众矢之的。不少网民狠批前线服务极差，「叫极都冇人招呼」、「个个职员好似要求佢先有茶饮咁」；更有留言直指酒楼「出名拖粮、计少粮」，认为其违反租约在先，落得结业下场只是「执迟咗」。

茶皇殿主打融合新派与传统的粤菜，天水围分店结业后，目前在旺角、观塘及启德等地仍有8间分店继续营业。

图片来源：茶皇殿、食在元朗

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