七一饮茶有著数！28大酒楼优惠 富临/海港/稻香 点心/烧鹅皇/小菜低至7折

七一酒楼优惠｜为庆祝2026年七一回归纪念日，香港各大餐饮集团及中式酒楼纷纷推出连串丰富的餐饮优惠，与市民同贺佳节。今年的七一酒楼优惠涵盖早茶特价点心、午市炒粉面饭，以至晚市豪华海鲜全包宴，当中包括28个知名连锁酒家品牌如富临、陶源及稻香等，是家庭聚餐的划算之选。

28大酒楼七一优惠 富临/海港/稻香饮茶低至7折

28大酒楼七一优惠 富临/海港/稻香饮茶低至7折

全港多间酒楼均有推出限定优惠迎接七一回归纪念日，除了多款招牌菜式71折外，更有稻香全日点心7折、海港烧鹅皇71折、陶源乳鸽71折等优惠。以下为您精选整合全港28间酒楼的七一限定餐饮折扣详情，让您在假日轻松规划丰盛的节庆聚会。

1. 富临酒家七一优惠 全线71折回归宴

为了欢庆七一回归，富临酒家旗下所有分店特别推出「七一回归宴」专属71折优惠，食客于7月1日当日以超值价钱品尝精心炮制的中式佳肴，感受节日喜悦。

2. 陶源酒家7.1限定 六品珍荟宴及皇子乳鸽71折

陶源酒家全线分店将于7月1日推出多款人气菜式的71折优惠。顾客不仅能以七一折的优惠价品尝高质素的「六品珍荟宴」，单点皮脆肉嫩的妙龄皇子乳鸽、鲜虾脆皮红米肠，以至份量十足的约八两宫廷鸡煲翅，均可享有同等折扣。

3. 土瓜湾利东轩 $568平价贺回归全包宴

位于土瓜湾的利东轩推出性价比极高的「贺回归全包宴」，四人套餐的优惠价仅需$568，非常适合一家大细在七一假期共聚天伦。

4. 屯门利荣轩 四人同行全包宴$568

为响应七一节庆，屯门利荣轩于7月1日精心预备了四人份的「贺回归全包宴」，只需$568便能在店内品尝一顿丰盛美味的中式佳肴，享受堂食之乐。

5. 九龙湾利龙轩 七一节庆4人餐优惠

九龙湾利龙轩以$568惊喜价推出四人全包套餐，与亲友一同分享这份庆典的喜悦与美味小菜。此优惠已包含茶芥及加一服务费，每位顾客每次交易仅可兑换一次优惠。

6. 新蒲岗港湾宴会厅 特价套餐

港湾宴会厅特别为新蒲岗街坊预备了七一餐饮惊喜，于2026年7月1日全线分店供应定价仅$568的四人「贺回归全包宴」。

7. 油塘利东酒家七一餐饮优惠

为了庆祝七一回归，油塘利东酒家推出四人「贺回归全包宴」，为市民提供了一个价格亲民且质素上乘的聚餐好去处。

8. 柴湾金溏宫中菜优惠

柴湾金溏宫在2026年7月1日七一假期期间，将推出堂食限定的「贺回归全包宴」，四位用仅需$568。

9. 沙田金溏上园 七一宴席$568贺回归

沙田区的街坊于7月1日当日前往金溏上园，享用四位用贺回归全包宴只需$568。

10. 稻香集团 精选点心全日7折

深受大众欢迎的稻香、稻香．茶居及稻香超级渔港，于7月1日全日为大厅散座堂食茶客带来全线商舖指定点心7折优惠。顾客可尽情品尝四喜点心盛盒、蚝皇鲍鱼烧卖、原虾烧卖皇尊点及至尊虾饺皇尊点四款热门点心。

11. 客家好栈、客馆及潮馆 晚市享71折优惠

钟情于客家及潮州菜式的饕客，切勿错过客家好栈、客馆及潮馆推出的七一晚市大放送。凡于7月1日晚上六时起，在全线分店大厅散座堂食点选「潮盛宴」或「客情盛宴」，均可获享七一折的震撼优惠。

12. 钟菜馆及钟厨 晚市全单71折

钟菜馆与钟厨为晚膳食客带来了极大惊喜，于2026年7月1日晚上六时之后，只要在全线门市的大厅散座堂食，便能享有全单七一折的优惠。

13. 海港饮食集团 人气烧鹅皇71折

海港酒家连同旗下指定品牌，包括海港烧鹅海鲜酒家、海王渔港及采蝶海鲜酒家，于2026年7月1日特别推出招牌烧鹅皇七一折的单日限定优惠。

14. 豪宴集团 全线点心小菜低至71折

豪宴集团旗下多个品牌，包括豪宴海鲜酒家、豪宴皇宫、豪宴荟、国穗轩、聚豪轩、潮宴及滚起楼，将于2026年7月1日在全线分店呈献全日71折优惠。

15. 嘉年华酒家 堂食炒粉面饭一律71折

为支持银发经济，嘉年华酒家全线门市由上午11时开始，全日提供堂食炒粉面饭七一折优惠。

16. 富盈楼 炒粉面饭全日71折

富盈楼于2026年7月1日早上11时起全日供应堂食炒粉面饭七一折优惠。

17. 茶皇殿 招牌烧鹅皇71折

茶皇殿全线分店将推出晚市特别优惠。堂食客人能以71折特价，于半打团圆欢聚贺寿桃或茶皇招牌烧鹅皇中任择其一。

18. 茶皇渔港 寿桃71折

茶皇渔港全线分店将于下午5时30分至晚上9时期间，推出七一晚市堂食推广。食客能够以七一折的价钱，品尝到半打团圆欢聚贺寿桃或茶皇招牌烧鹅皇。

19. 龙悦及旗下品牌 特选套餐及小食71折

龙悦、逸逸居、龙荟、凯荟与潮潮居推出特选套餐、小食及小菜71折优惠。

20. 囍庆酒家 大鱼大肉对对配优惠

显径及科学园的囍庆酒家特别为海鲜与肉类爱好者送上优惠！顾客凡于2026年7月1日惠顾「大鱼大肉对对配」套餐，即享七一折优惠。

21. 云海汇 七一海陆套餐优惠

云海汇部分分店于7月1日推出「大鱼大肉对对配」71折优惠。

22. 新明苑宴会厅 波士顿龙虾71折

新明苑宴会厅部分分店将推出波士顿龙虾71折优惠。波士顿龙虾以肉质弹牙、味道鲜甜见称，绝对是提升节日大餐格调的首选佳肴。

23. 联盛宴 鲍鱼烧卖及脆皮鸽7折

联盛宴的七一优惠横跨午市及晚市。午市时段食客可享原只鲍鱼烧卖皇7折；晚市则有幻彩脆皮妙龄鸽或浓汤胜瓜鱼肚煮海虾7折优惠。

24. 金满庭 指定食品享71折

主打京川沪风味的金满庭于2026年7月1日当天，全线分店将推出指定食品71折优惠。

25. 太湖海鲜城 得奖芝麻鸡低至$88

太湖海鲜城带来了难得一见的减价优惠，顾客以$88的震撼价便可享用皮脆肉嫩、芝麻香气四溢的「得奖芝麻鸡」。

26. 海景海鲜酒家 $450套餐全单71折

海景海鲜酒家的七一优惠长达整个月！由2026年7月1日起至7月31日止，顾客凡于全线商舖惠顾指定的$450套餐，即可享有全单71折优惠。

27. 油塘富满楼七一酒席优惠

油塘富满楼于2026年7月1日至7月31日推广期内，推出为期一个月的「欢庆7.1全包宴」，折扣后全席仅售$1,768，半席更只需$888，非常适合家庭做节或朋友聚会。

28. 食神丽宫 特价东星斑及虾球汤伊面

食神丽宫于7月1日至15日期间，推出极具吸引力的海鲜及粉面优惠。在午市及晚市时段每条约一斤的东星斑特价$148；而午市11时至下午2时则设有特价$38的虾球汤伊面。

资料来源：饮食界7.1庆回归优惠活动2026