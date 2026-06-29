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长者专享餐饮优惠！美心MX一日限定晚市75折 堂食/外卖全适用

饮食
更新时间：16:41 2026-06-29 HKT
发布时间：16:41 2026-06-29 HKT

美心MX长者优惠｜美心MX凭借地道且性价比高的港式快餐，向来是不少家庭的日常饭堂。为了回馈一众老友记，品牌更将每月第一个星期四设为「长者优惠日」，老友记只需出示长者咭、乐悠咭或长者八达通，下午5时后即可享晚市75折。

美心MX长者优惠 一日限定晚市堂食/外卖75折

美心MX长者优惠 一日限定晚市堂食/外卖75折
美心MX长者优惠 一日限定晚市堂食/外卖75折

美心MX及美心Food²的晚市菜单丰富多样，适合不同口味的食客。长者只要于本周四（7月2日）下午5时后到美心MX及美心Food²分店，并在付款时出示长者咭、乐悠咭或长者八达通，即可享有75折优惠。不论是选择在舒适的餐厅环境内堂食，还是外卖回家慢慢享用，都能以优惠价钱享受丰盛的一餐。

近年来，香港社会各界积极推广长者福利，各大餐饮品牌亦纷纷响应。美心MX及美心Food²是次推出的晚市75折优惠，正是为老友记们提供了一个极具吸引力的餐饮选择。不仅减轻了他们的日常膳食开支，更鼓励了他们多外出走动，与家人朋友一同享受聚餐的乐趣。

美心MX长者优惠

  • 优惠期限： 7月2日下午5时后。
  • 适用分店： 全线美心MX（西九高铁站分店除外）及全线美心Food²分店。
  • 注意事项： 优惠于单一发票内最多只可使用一次。此优惠不能兑换现金，亦不可与其他优惠同时并用。
  • 不适用范围： 此折扣不适用于购买节日产品、外卖派对美食、心超值餐、优惠套餐、晚市小菜外卖2人餐、晚市外卖加餸、烧味斩料、特价烧味优惠、海斑及浸鱼套餐、八达通增值服务、网上外卖自取平台及所有外送服务。

资料来源：美心MX (Maxim's MX)

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