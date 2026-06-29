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一粥面快闪优惠！$80叹鲜味冬瓜盅配原条盐焗乌头 一连两日外卖自取专享

饮食
更新时间：12:50 2026-06-29 HKT
发布时间：12:50 2026-06-29 HKT

一粥面作为深受香港大众欢迎的知名连锁中式快餐品牌，一直以来以亲民价格提供多款地道港式美食与粉面，成为不少市民日常用膳的热门首选。近日一粥面更宣布于6月29日至30日推出极具吸引力的快闪外卖自取优惠。顾客只需以超笋价$80，即可品尝原价高达$146起的鲜味冬瓜盅配盐焗原条乌头豪华套餐，折扣接近半价，绝对是不容错过的超值夏日美食推广！

一粥面鲜甜冬瓜盅配盐焗乌头 $80优惠价外卖自取 

一粥面于6月29日至30日推出极具吸引力的快闪外卖自取优惠。
一粥面于6月29日至30日推出极具吸引力的快闪外卖自取优惠。

炎炎夏日气温持续攀升，最适合品尝清热解暑的汤水来消暑降温。一粥面精心炮制的鲜味冬瓜盅，选用新鲜优质的冬瓜，配合多款时令配料细火慢熬而成，汤头清甜鲜美，每一口都充满丰富的营养精华，令人回味无穷，是夏日消暑的绝佳选择。

除了滋补的冬瓜盅，这款豪华外卖套餐更重点推介原条盐焗乌头。精选肥美的乌头鱼，肉质鲜嫩细滑，经过传统粗盐悉心盐焗处理后，咸香彻底渗透鱼肉之中，完美带出鱼肉本身的天然鲜甜。套餐更贴心包含两大碗香喷喷的白饭，两餸两饭份量十足，性价比极高。这次的超笋快闪优惠期只限短短两天，而且于指定时段供应。想要以破底价$80品尝这款原价$146起的丰富海鲜汤水套餐，记得准时亲临门市下单。

一粥面外卖自取优惠

  • 优惠期限： 6月29日至6月30日（只限下午4时至6时）

  • 优惠详情： 外卖自取「鲜味冬瓜盅配盐焗原条乌头 + 香饭（2碗）」限定优惠价$80（原价$146起）

  • 条款及细则：

    • 此优惠只限外卖自取，如选择堂食需付正价。

    • 每人限购2份，食品数量有限，售完即止。

    • 此优惠不适用于自助点餐机、手机点餐或网上外卖平台。

    • 此优惠不适用于香港站、机场及屯门医院分店。

    • 此优惠不可与其他优惠同时使用。

    • 图片只供参考，一切以实物为准。
       

图片及资料来源：一粥面

 

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