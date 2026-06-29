湾仔「港湾壹号」午市点心放题 无限任食虾饺/烧卖/和牛千层酥 每两周更换菜单

点心放题优惠｜位于香港君悦酒店的高级中菜厅「港湾壹号」，连续多年入选《香港澳门米芝莲指南》，一直深受本地饕客与国际旅客推崇。由于早前反应极为热烈，「港湾壹号」宣布7月2日将再度推出极具吸引力的「午市任食点心盛宴」，食客只需以超值优惠价每位$488，即可于午膳时段无限量品尝多款顶级手工点心。

湾仔君悦酒店「港湾壹号」午市点心放题 无限任食手工点心

「港湾壹号」推出的午市任食点心放题于星期一至五中午12时至2时30分供应，每款点心均由经验丰富师傅精心炮制，保证能满足每一位食客的要求。除了经典必食蟹皇蒸烧卖；松软绵密的蜜汁叉烧包；与口感弹牙的冬笋鲜虾饺外，更注入了不少创新元素，包括外层酥脆的京葱和牛千层酥、香气四溢的松露鲜菌蒸粉果、以及鲜甜的鲜芦笋带子肠粉等。

$488起任食点心兼叹维港靓景

是次任食点心优惠定价为每位$488，食客可在品尝满桌高级点心的同时，透过玻璃窗欣赏维多利亚港的迷人景致，带来视觉与味觉的极致双重享受。为了保持新鲜感与期待感，「港湾壹号」更诚意安排每两周更新一次任食点心菜单，确保食客于推广期内每次到访都能发掘出截然不同的味觉体验。

君悦酒店「港湾壹号」午市任食点心放题

推广日期： 2026年7月2日至8月31日（逢星期一至星期五供应）

供应时间： 中午12时至下午2时30分

价钱： 每位$488（需另收10%服务费）

地址：湾仔港湾道1号君悦酒店7-8楼

预订网站：>>按此<<

电话：2584 7722

条款及细则： 点心菜单将每两周更新一次，实际供应菜式以餐厅当日安排为准。建议顾客提早预约订座以免向隅。

资料来源：Grand Hyatt Hong Kong