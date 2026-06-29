大快活长者优惠加码！快活关爱长者咭一连7日全单减$6 全线分店适用

大快活长者优惠｜适逢香港回归29周年，连锁快餐店大快活推出限时长者优惠加码活动，老友记只需凭「快活关爱长者咭」，于指定日子内惠顾任何时段的餐饮，单笔消费即减$6，绝对是精打细算的长者们不容错过的悭钱好机会！

大快活长者优惠 全线分店一连7日减$6

大快活长者优惠 全线分店一连7日减$6

即日起至7月5日（日），长者只需持有「快活关爱长者咭」，即可于一连七天的优惠期内享有折扣。无论是享用丰盛的早餐、便捷的午餐、悠闲的下午茶，还是丰富的晚餐，只要在任何时段进行消费，单一发票即可直接扣减$6，让老友记们能以更实惠的价格品尝到大快活的各式招牌美食。

自助点餐机全面支援「快活关爱长者咭」

随著科技普及，不少餐饮业都引入了电子化点餐系统。为了让长者也能轻松适应及享受科技带来的生活便利，大快活特别升级了系统配置，顾客不仅可以在人工收银台出示「快活关爱长者咭」，就连店内的自助点餐机亦已全面支援此项长者折扣认证。这意味著长者们可以免却在繁忙时间排队等候的烦恼，更快捷自主地完成点餐及付款程序。

大快活长者优惠

优惠适用期限：即日起至2026年7月5日（一连7日）

参与分店： 全线大快活分店通用（以单一发票计算）。

使用条件： 结账时必须出示有效的「快活关爱长者咭」。

条款及细则约束： 优惠不可与其他餐厅优惠同时使用（包括但不限于「阿活爆抵价系列」及「晚市小菜二人餐」）。 优惠不适用于购买任何零售商品或烘焙产品。



资料来源：大快活 Fairwood