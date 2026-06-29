粉岭「雅士餐厅」结业！联和墟45年西餐老字号 罕见怀旧装修/焗田螺不敌业主加租

时代巨轮又无情地带走一间老字号。位于粉岭联和墟、陪伴街坊近半个世纪的「雅士餐厅」，近日惊传将于7月31日落下帷幕。这间被誉为「粉岭Amigo」的怀旧西餐厅，多年来凭借极具气派的复古装潢及经典港式西餐，一直是北区极具代表性的地标。可惜老店最终仍不敌业主加租的残酷现实，无奈宣布光荣结业，令大批食客及网民大感惋惜。

粉岭联和墟「雅士餐厅」 80年代西餐扒房风华

屹立粉岭联和墟45年的「雅士餐厅」，宣布即将结业。（旅发局图片）

「雅士餐厅」是西餐老字号，装潢充满怀旧风味。（旅发局图片）

菜单亦维持经典风格。（旅发局图片）

走进位于和丰街的雅士餐厅，仿佛乘搭了时光机，一秒回到上世纪80年代的黄金岁月。店内保留了现时香港极罕见的装潢设计：标志性的白色弧形拱门、充满质感的木地板，以及极具英伦风情的红砖吧枱，处处散发著昔日高级西餐厅的典雅气息。

雅士餐厅曾是新界区最前卫、时髦的饭堂，连驻守军营的英军也爱来光顾。经典罗宋汤、香浓惹味的法式焗田螺都是必试的经典菜色，牛扒更是绝不马虎，侍应会细心询客人的生熟度要求并完美执行，诚意满分。旅发局官方网站亦有介绍这所怀旧西餐厅，并以「西式牛排屋黄金年代风味」形容，绝对是满满的旧日情怀。若遇上夜晚的驻场歌手献唱，气氛更是无与伦比。

怀旧风味敌不过业主加租 7月尾落下帷幕

虽然名气响亮，但老字号依然难逃结业厄运。据餐厅员工透露，这次挥泪离场的导火线是业主大幅加租。尽管负责人曾努力与业主斡旋，最终仍未能达成共识，唯有决定在下个月尾正式告别街坊。

结业消息一出，随即在网上引起极大回响，不少网民慨叹北区将失去一个珍贵的集体回忆。

图片来源：香港旅游发展局

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