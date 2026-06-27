人气面包店「地狱招聘」！$14000身兼3职 高压要求不欢迎「Work-life balance」 1特别福利获网民支持？

近日一间面包店「地狱级」的招聘广告，成为了香港饮食界的最新热话！由烘焙达人 KC 创办、曾接受多间媒体采访的超人气天然酵母面包店「Levain Bakery」，被发现在网上平台刊登了一则千字文招聘广告，开出 $14,000 月薪，要求应征者「身兼三职」，更明言不欢迎「Work-life balance（工作生活平衡）」。这篇用词极度坦白、毫不客气的招聘文，瞬间震惊一众网民！

Levain Bakery $14,000聘烘焙员兼咖啡师 详列三大「地狱样貌」

自设工厂及拥有3间分店的「 Levain Bakery」，一向以高品质天然酵母面包闻名。根据网上流传的招聘文，该店正聘请身兼多职的「面包初级/中级烘焙员兼咖啡师及店舖员」，月薪由 $14,000 起，每星期需上班 5 至 6 天。老板 KC 在文中「先小人后君子」，直言「这里不是庇护工场」，若应征者追求高薪厚禄或像「打卡文青」般优雅地收工，请立刻关闭页面。

广告中更毫不掩饰地列出三大「丑陋真相」以作劝退。首先是重体力劳动与大打杂，员工每天需搬动 25kg 面粉、洗厕所及刮水清理地面；文中直指，连厕所和货仓都执拾不干净的人，是不可能「对细菌发酵产生敬畏之心的」。其次是极度高压与严厉管治，店方强调追求绝对精准，漏喷脱模油等皆为不可原谅的疏忽，管理层在极限状态下会十分严厉，甚至会「讲粗口」，明言玻璃心者撑不过一个星期。最后是恐怖的流失率，店方直指新入职的员工，十个人里只有不到一个能留下来。

旧式师徒制？ 主打科学烘焙「倾囊相授」

虽然条件看似极度苛刻，但老板承诺会向留下来的「1/10 有心人」毫无保留地传授一生绝学。扬言这并非普通的流水线工作，而是结合科学的「技术殿堂」。当中包括「物理科学制作包学」（利用酵素分解面筋）、「生物力学发力学」（教导以骨骼架构承重，让 52kg 体重也能轻松举起重物），以及自家烘焙咖啡豆的「极致咖啡热力学」。老板强调寻找的是有求知欲、带脑上班的人，宁愿炒掉一半拖后腿的员工，也绝不向平庸低头。

网民反应两极：刻薄揾笨 VS 老实难得

这则破格的招聘广告在社交平台疯传，网民反应相当两极。反对派网民大多聚焦于薪酬与工作量不成正比，直斥「乜X都要做得14000元人工」、「得14k都冇work life balance CLS」。有人质疑职位要求过于繁杂，认为要一个做面包的员工全能到冲咖啡同收钱，倒不如直接请个不用做面包的咖啡师。也有人恍然大悟，留言指「原来依间公司咁癫，唔怪得入去买嘢个店员对客面口咁差」。

支持派网民则大赞老板够真诚，没有「画大饼」。他们认为老板肯一开始就讲清讲楚，总好过哄人入局之后才发现货不对办，优点是「没有浪费时间去见工」。更有一名自称「N年前员工」的网民现身说法，证实老板「系有料嘅」，会详细解释科学原理，但坦言以前每人要做 1.5 倍工作量，人工低且无 OT 补水，流失率高属正常。

一项「特别福利」意外获撑 学艺者趋之若鹜

尽管招聘文充满「地狱」色彩，但同时也列出了具体晋升目标。若员工能挨过九至十二个月的培训并通过考核，月薪将调整至 $18,000。对于老板声言会把手艺倾囊相授，不少有心入行的网民更趋之若鹜。有网民感性留言，表示今时今日肯有人真正把他所识的毫无保留教给你，是非常难得的事；如果老板写的是真，过得了他的考验，自己会想入去做。亦有人附和，认为老板似会有心机教导和栽培，直言「手艺系无价宝」。

资料来源：Threads、招聘网站

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