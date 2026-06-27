中环富豪潮州菜「好酒好蔡」结业！名厨蔡昊创立 发哥、梁朝伟、碧咸曾为座上客 网民叹：后生𠮶辈不喜欢中菜

曾被誉为「神级私房菜」、位于中环的高级中菜馆「好酒好蔡」突传结业消息。餐厅早前透过讯息向食客公告，已于5月30日圆满结束其11年的使命。公告感谢顾客多年厚爱，并预告「这并非终点」，丽新餐饮集团将于原址开设全新品牌，「延续对极致味觉的追求」。这间备受政商界及演艺圈名人追捧的「富豪饭堂」，昔日曾缔造订座需排期近一个月的神话，如今黯然落幕，令人不胜唏嘘。

国际名厨蔡昊创立 11年富豪饭堂「好酒好蔡」结业

「好酒好蔡」由原籍汕头、人称「蔡老师」的蔡昊一手创立。身兼国际美食评委及威士忌专家的他，主打破格的新派中菜，目标明确地服务「金字塔尖」客群。2015年底，蔡获丽新集团主席林建岳力邀落户中环，成功将品牌打造成饮食界的奢华象征。虽然定价进取——午膳人均逾千元，晚市未计酒水更动辄两千元以上，但无阻名人雅士慕名而来。周润发、梁朝伟、杜琪峰，以至澳门前特首何厚铧之母皆曾为蔡昊的座上客；刘嘉玲更曾钦点蔡昊主理其半百寿宴，连国际球星碧咸（David Beckham）的家宴亦由他亲自操刀，星光熠熠。

连续9年夺「黑珍珠」三钻 主打名贵食材

凭借蔡昊对火候的极致掌控，餐厅曾连续九年勇夺《黑珍珠餐厅指南》三钻最高殊荣。蔡昊主张「不过度加工、食材优先」，更以化学触觉精准拿捏温度变化。其招牌菜式如「脆皮婆参」，摆盘极简却口感丰富，将粤菜精髓发挥得淋漓尽致；其余名菜如「现磨姜葱汁龙虾」及多款潮州夏季佳肴，亦一直为老饕津津乐道，加上楼底高挑的高雅装潢，成功营造出顶尖的用餐体验。

曾陷食安风波 8食客食物中毒

然而，这间顶尖食府的声誉并非毫无瑕疵。翻查纪录，餐厅于2025年5月曾卷入食安风波。当时八名食客品尝「潮州腌沙白」后，先后出现腹泻及呕吐等征状，部分人更验出诺如病毒。食环署调查后证实涉事海产未彻底煮熟。纵使餐厅当时强调仅一枱客受影响，并已即时停售该菜品及进行大清洗，但事件无疑为品牌蒙上一层阴影。

「好酒好蔡」结业消息一出，旋即在中港两地社交平台掀起热烈讨论。有食客惋惜其「天花板级」的氛围，忆述其茶香「惊为天人」，慨叹「11年半的心血结业太可惜」；但亦有网民不留情面重提食安风波，直言「食物中毒终于倒闭了」、「食物安全都做不到还敢开店？」。有网民点出传统饮食业面临的世代困境，无奈道出：「后生𠮶辈都不喜欢食中菜了。」



图片来源：Howard's Gourmet 好酒好蔡

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