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长脚蟹再破低价！连锁酒楼低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任选

饮食
更新时间：18:26 2026-06-26 HKT
发布时间：18:26 2026-06-26 HKT

海港长脚蟹优惠｜炎炎夏日，正是品尝鲜甜生猛海鲜的最佳时节，不少食客都四出寻觅高质素的海鲜大餐。海港饮食集团最新推出极致抵食的阿拉斯加长脚蟹激减优惠，其中「细长脚蟹乸」以破底价每斤$168震撼登场，另有「蓝长脚蟹」及「红长脚蟹」可供选择，绝对是今个夏天不容错过的香港美食推介！

海港阿拉斯加长脚蟹 震撼价低至$168/斤

海港阿拉斯加长脚蟹 震撼价低至$168/斤
海港阿拉斯加长脚蟹 震撼价低至$168/斤

阿拉斯加长脚蟹，向来以其体型庞大、肉质鲜甜且饱满多汁而闻名。海港饮食集团是次特意精选多款优质长脚蟹，让大众能以超乎想像的平民价格，品尝到顶级酒家级数的极致鲜味。其中，「细长脚蟹乸」每斤只需超值价$168，不论是采用最考验食材新鲜度的清蒸做法，还是加入传统惹味配料，都能完美呈现蟹肉的鲜甜滋味与细腻口感。

海港激减优惠 3款特价长脚蟹任选 

除了主打的超值细长脚蟹乸之外，海港饮食集团亦非常贴心地提供了另外两款顶级长脚蟹选择，包括肉质细腻甘甜的「蓝长脚蟹」（每斤$268）以及鲜味极为浓郁的「红长脚蟹」（每斤$328）。不同品种及部位的长脚蟹各具独特风味与口感，食客可以根据个人喜好、预算以及聚餐人数，自由挑选最心水的海鲜盛宴。

海港长脚蟹优惠

  • 优惠生效日期：6月26日起
  • 精选海鲜价目：
    • 细长脚蟹乸：每斤 $168
    • 蓝长脚蟹：每斤 $268
    • 红长脚蟹：每斤 $328
  • 订座及查询热线：3516 8200
  • 注意事项：
    • 如选择外卖或于厅房享用，每斤长脚蟹将收取$40之附加费
    • 堂食另收茶芥及加一服务费

资料来源：海港饮食集团

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