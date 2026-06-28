墨西哥馅饼做法/材料一文睇 3招秘诀教煮地道佐酒名食｜世界煮意

墨西哥馅饼（Quesadilla，芝士馅饼）常见于墨西哥中部，是最具代表性的墨西哥经典美食，展现了当地饮食文化注重颜色配搭、浓郁惹味的独特风格。今天请来热爱钻研西餐的Chef Jackie Ko（荃湾PARKSIDE@NINA厨房主管），示范做法正宗的传统墨西哥馅饼食谱，让大家自制人气墨西哥美食。

即睇墨西哥馅饼做法/材料

墨西哥馅饼 材料浓郁丰富

墨西哥人用餐时爱饮啤酒和善用烈酒调制的特饮，因此墨西哥菜大多味道浓郁且香口，例如咸香酥脆的芝士馅饼。Chef Jackie说，墨西哥盛产小麦与粟米，用其制成的饼皮有不同形状，加上不同配料便制成卷饼、薄饼、夹饼或馅饼，不但是送酒佳品，也成为墨西哥人的主食。炮制墨西哥馅饼，馅料包括蔬菜、肉类、豆蓉及芝士等，调味主要是用烧烤酱及新鲜香草，味道比只用盐和胡椒粉的层次更丰富。

示范菜式：墨西哥馅饼

分量：1人份 需时：1小时40分钟

材料：鸡胸肉80克、墨西哥饼皮1块、车打芝士80克、白洋葱25克、红灯笼椒25克、黄灯笼椒25克、迷迭香10克、百里香5克、橄榄油20毫升、鹰嘴豆蓉10克、烧烤酱5克、番茄莎莎5克、酸忌廉5克、牛油果酱5克、盐少许、胡椒粉少许

做法：

把鸡胸肉、迷迭香及橄榄油放入密实袋，用60度水温浸煮1小时，再手撕成鸡丝。 将白洋葱、红灯笼椒及黄灯笼椒切丝，起油镬下白洋葱炒香，加红、黄灯笼椒丝及百里香略炒，加盐与胡椒粉调味，拌匀后取出。 在墨西哥饼皮上均匀地涂抹鹰嘴豆蓉，铺一半车打芝士在半边饼皮上，在车打芝士上加鸡肉丝、炒杂菜丝及烧烤酱，加剩余的车打芝士后对折。 用少许油起镬，用小火将馅饼每边煎约3分钟，切件上碟，伴番茄莎莎、酸忌廉和牛油果酱。

3招秘诀教整墨西哥馅饼

新鲜百里香及迷迭香不宜用高温长时间烹调，除影响香味，还变得苦涩。 馅饼通常伴牛油果、番茄莎莎和酸忌廉等蘸酱同吃，在高级超市购买现成蘸酱，比自制节省许多时间。 熟成2至3个月的车打芝士柔软咸香，是馅饼的必备食材。



大厨擅长炮制多国菜

现职荃湾PARKSIDE@NINA厨房主管的Chef Jackie Ko ，求学时期已对烹调西餐充满兴趣，为深入了解欧陆与北美膳食的地道风味，更修读专业的多国菜烹饪。学成后，她曾先后在本地多间著名食府工作，包括高级西餐厅Amigo及主打前衞分子料理的Bo Innovation。Chef Jackie有多年主理环球料理的经验，坚持由世界各地引入优质食材，配合细腻讲究的煮食风格，将不同地方的经典味道带给每位客人。

PARKSIDE@NINA

营业时间：星期一至五/12:00至21:30，星期六、日及公众假期/11:30至16:30、17:30至21:30

地址：荃湾如心广场1期2楼201号舖

查询：2117 4681

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文：EH 图：星岛日报