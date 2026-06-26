粤菜酒家抢客新招！每晚6点后小菜全单免加一 扬言「对抗通缩风暴」

饮食业竞争激烈，要抢客就要想尽办法。知名食府「云海汇」一直以精致考究的粤菜和舒适优雅的环境闻名，为回馈顾客，云海汇现时推出极具吸引力的晚市推广：每晚6时起，凡惠顾所有菜单小菜，即可享免收加一服务费的震撼优惠，让食客以超值价钱品尝顶级佳肴！

云海汇晚市优惠 每晚6时后小菜免加一

云海汇推出极具吸引力的晚市推广，每晚6时起凡惠顾所有菜单小菜，即可享免收加一服务费的震撼优惠。

云海汇作为一家优质中菜食府，多年来致力为顾客提供多款镬气小炒、生猛海鲜及传统经典粤式佳肴。无论是皮脆肉嫩的招牌炸子鸡、鲜甜味美的清蒸海上鲜，还是酸甜开胃的菠萝咕噜肉，每一道菜式都能带给食客视觉与味觉的双重极致享受。

在香港各区外出用膳，绝大多数餐厅都规定需要额外支付百分之十的服务费，这往往增加了聚餐的整体开支。然而，云海汇为了让顾客有更完美的餐饮体验，打破传统常规，为广大食客带来实实在在的折扣回馈。食客只需在每晚六点后入座并点选心水小菜，即可自动享有免加一的特别待遇。这次免加一优惠，全面涵盖所有菜单上的精选小菜，不仅大幅减轻了消费者的荷包负担，更成为了鼓励亲朋好友之间频繁相聚的最佳理由。

云海汇晚市优惠详情

优惠餐厅： 云海汇（南昌店）

餐厅地址： 深水埗深旺道38号海达邨二期平台1楼1-01号舖

订座及查询电话： 2827 6668

优惠供应时间： 每晚 18:00（晚上6时）起开始供应

优惠核心详情： 顾客凡入座惠顾餐厅内所有菜单上的小菜，结帐时即可享全单免收 10% 加一服务费。（不包括优惠套餐，另收茶芥及酸菜小食）

具体的优惠适用范围、条款及细则，请以云海汇店内之最终公布及职员指示为准。

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