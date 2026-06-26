海港旗下中菜馆大劈价！$68起叹东星斑/黑松露鲍鱼/烧鸡 晚市堂食限定优惠

海港集团旗下「将军会馆」以精致粤菜及舒适典雅的用餐环境闻名，是不少家庭聚餐的首选。近日，餐厅推出晚市四选一精选优惠，食客只需以低至$68的价钱，品尝包括原条清蒸东星斑、黑松露酱炒鲍鱼等的矜贵美食，绝对是近期性价比极高的晚膳选择！

海港旗下「将军会馆」晚市优惠 东星斑/黑松露鲍鱼/烧鸡$68起

海港旗下「将军会馆」晚市优惠 东星斑/黑松露鲍鱼/烧鸡$68起

「将军会馆」全新晚市优惠主打「四选一」的超值体验，每一款佳肴都由经验丰富的大厨精心烹调，确保用料上乘。当中最瞩目的必定是仅售$88的「清蒸东星斑」，每条东星斑重约一斤，份量十足，厨师以传统清蒸手法处理，保留深海鱼类的原汁原味，吃下去鲜甜嫩滑，营养丰富。

烧味、海鲜小菜均一价$68

除了极具吸引力的东星斑外，优惠中的另外三款特色佳肴均统一以$68的超值价发售。喜欢香口惹味的朋友绝对不可错过「将军熟成烧鸡」（半只），鸡肉肉质柔软且肉味特别香浓，烤制后外皮金黄香脆，锁住丰富肉汁。若偏好珍贵海味食材，「黑松露酱炒鲍鱼珊瑚蚌」将奢华浓郁的黑松露酱与鲜甜弹牙的鲍鱼及爽脆珊瑚蚌完美结合，香气四溢。至于「黄金焗虾球」则以甘香的咸蛋黄均匀包裹著硕大爽口的大虾，经过焗制后金黄酥脆，咸香与鲜甜交织，令人一试难忘。

海港集团旗下「将军会馆」晚市四选一优惠

优惠适用时间：星期一至五晚市时段供应（星期六、星期日及公众假期暂停供应）

地址：将军澳新都城中心第三期1楼137号舖

订座电话：2626 1182

条款及细则： 优惠只限晚市堂食。 食客需另收茶芥及原价加一服务费。 此优惠不可与其他套餐或手机应用程式（APP）优惠同时使用。 每枱客人限点一次上述优惠菜式。



资料来源：海港饮食集团