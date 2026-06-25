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海洋公园站惊现神秘人龙！数十游客入园前疯抢1物... 网民：生意最好的分店

饮食
更新时间：19:32 2026-06-25 HKT
发布时间：19:32 2026-06-25 HKT

每逢周末及公众假期，主题乐园总会吸引大批市民与旅客前往。近日有网民分享，在假日乘搭港铁前往海洋公园时，于车站大堂目击极度拥挤的排队人潮。面对这个夸张的阵势，该名网民直言感到无奈，并表示期盼下次到访时人流能有所减少。

港铁海洋公园站超长「蛇饼」 大堂人潮延伸至入闸机

该名网民在小红书上以「希望下次少点人」为题发布了一段影片，展示入园前港铁海洋公园站内的挤拥情况。片段中可见，车站大堂出现了一条长长人龙，更绕足数圈「打蛇饼」，一路延伸至港铁出入闸机附近，场面相当夸张。

游客疯抢$12平价饭团 网民笑称：生意最好分店

据帖主描述，原来人群蜂拥而至，全都是为了排队购买一间连锁店售价为$12的饭团，并手拿著钱包或手机耐心等待付款。影片发布后随即引起网上热议，有人笑言该店舖简直是「全港生意最好分店」，并猜测购买人潮涌现是因为饭团方便携带入园食用，更有人笑言排队的长度足以让人直接排到入闸。

园方准许携带个人食用份量的外来食物 

翻查海洋公园的「公园守则」，乐园明确标示游客可携带「用作个人食用的合理份量之外来食物或饮品」进入公园。相信这项规定，正是导致大批游客在入园前于地铁站疯抢饭团的原因，更成为他们之间口耳相传「入园前补给的省钱攻略」。

资料来源：榴梿不臭

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