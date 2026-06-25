71庆回归餐饮优惠2026｜七一连锁快餐／酒家／酒店／便利店著数合集 另设长者专属折扣

71回归食肆优惠2026｜七一餐饮优惠｜为庆祝香港特别行政区回归祖国29周年，一连串庆祝活动及优惠浪接浪而来，由香港饮食业联合总会等多个商会协会主办的「饮食界7.1庆回归优惠活动2026」载誉归来，今年有超过3,000间食肆及商户参与，在7月1日回归当天及前后日子，推出各式各样的折扣、特价套餐及限定优惠。以下《星岛头条》记者特别为大家整理分类，连锁快餐、酒楼酒家、酒店、便利店、包点／西饼店等不同类别商户的七一优惠，不少折扣更低至7折，且设有专为长者而设的「银发经济食品」优惠，老友记不容错过。

7.1庆回归饮食优惠大合集 餐饮界首推「银发经济」益长者

今年活动的一大亮点，是积极配合及响应政府推动的「银发经济」政策。主办单位特别鼓励全港参与的餐厅及商户，推出更多「长者友善」的餐饮选项与折扣优惠。业界深明「老友记」的饮食喜好与需要，期望透过贴心且实惠的餐饮体验，鼓励一众乐龄人士多与家人、朋友外出用膳同乐，例如7折轻咽料理便当、71折包点先生的点心及包类、泰昌饼家长者咭专享71折蛋挞等，让一众老友记能更方便、更实惠地享用美食。

传统酒楼中菜饮茶大特价 精美点心与矜贵乳鸽限时七一折

喜欢传统中菜及「一盅两件」的食客，亦可于假日以优惠价享受丰盛佳肴。陶源酒家的妙龄皇子乳鸽肉汁丰富、皮脆肉滑，而稻香的虾饺烧卖则是极具水准的经典点心，深受长者与家庭客欢迎。

1. 富临：

◦ 提供七一回归宴 71 折优惠。

◦ 优惠日期为 2026 年 7 月 1 日，每位顾客每次交易仅可兑换一次优惠，另收茶芥及加一服务费.

2. 陶源酒家：

◦ 六品珍荟宴、妙龄皇子乳鸽、鲜虾脆皮红米肠、宫廷鸡煲翅 (约八两翅) 均享 71 折优惠价。

◦ 优惠日期为 2026 年 7 月 1 日，每位顾客每次交易仅可兑换一次优惠，另收茶芥及加一服务费.

3. 稻香、稻香．茶居、稻香超级渔港：

◦ 顾客全日惠顾指定四款点心可享 7 折优惠，包括四喜点心盛盒、蚝皇鲍鱼烧卖、原虾烧卖皇尊点、至尊虾饺皇尊点。

◦ 供应时间为 2026 年 7 月 1 日全日，只限大厅散座堂食，另收茗茶及加一服务费.

4. 海港酒家、海港烧鹅海鲜酒家、海王渔港、采蝶海鲜酒家：

◦ 烧鹅皇享 71 折。

◦ 优惠只限 2026 年 7 月 1 日，于晚上 5:30 至 9:00 晚饭时段供应.

5. 利东轩、利荣轩、利龙轩、港湾宴会厅、利东酒家、金溏宫、金溏上园 ：

◦ 提供贺回归全包宴 (四位用) 优惠价 $568。

◦ 优惠日期为 2026 年 7 月 1 日，仅适用于堂食订单，此优惠已包含茶芥及加一服务费.

连锁快餐超值特价 平叹生炸鸡髀

连锁快餐店带来极具性价比的节日优惠，让大众以亲民价钱大快朵颐。麦当劳的厚椰奶铁香醇滑顺，大快活的生炸鸡髀外脆内嫩，绝对是日常必食佳选。

1. 大家乐：

◦ 午市优惠：$71 选购任何2客烩葡国鸡饭或四重芝士焗肉酱意粉。

◦ 晚市优惠：$99 享用冬瓜盅二人小菜晚餐 (71 折)。

◦ 午市优惠期只限 2026 年 7 月 1 日；晚市优惠期由 2026 年 6 月 27 日至 7 月 1 日.

2. 一粥面 ：

◦ 外卖卤水鹅 (半只) $99 (原价:$264) 或 外卖原只猪手 $38 (原价:$58)。

◦ 推广日期为 2026 年 7 月 1 日至 7 月 3 日，推广时段为下午 4-6 时，只限外卖自取.

3. 麦当劳：

◦ 2026 年7月1日至7月7日于麦当劳 App 内优惠券享$9.9厚椰奶铁优惠。

◦ 详细条款及细则请于 2026 年7月1日参阅麦当劳 App。

4. 大快活：

◦ 茶市 - 鸡髀餐 (原只淮盐生炸鸡髀/瑞士汁鸡髀 + 指定小食串(1 串) 配粒粒红豆冰(16 安士)) 优惠价 $31 (原价 $44 ; 71 折)。

◦ 晚市 - 冬瓜炖汤滋味二人餐 优惠价 $99 (原价 $119 ; 84 折).

◦ 优惠期为 2026 年 6 月 27 日至 7 月 5 日.

5. 肯德基 (KFC)：

◦ 以优惠价$7.8 惠顾经典葡挞 1 件。

◦ 优惠只适用于 2026 年 7 月 1 日上午 11 时后，需于自助点餐机或 KFC 手机 App 输入兑换码 "71ET" 或于收银处声明使用此优惠，并以电子支付完成付款.

6. 美心快餐（美心 MX 及美心 Food²）

◦ 鲜茄焗猪扒饭配茶/啡可享 77 折优惠，此优惠只适用于午市及晚市。

◦ 优惠日期：优惠期为 2026 年 7 月 1 日至 7 月 5 日。

◦ 参与分店：适用于全线美心 MX 分店（大会堂及西九高铁站除外）及美心 Food² 分店。

便利店惊喜折扣，平叹香浓即磨咖啡

作为都市人每天必备的补给站，各大便利店亦推出了不容错过的折扣。7-Eleven 的咖啡香醇浓郁，现在只需极低价即可享受；而 OK 便利店则带来清爽果汁折扣。

1. 7-11便利店 (7-Eleven)：

◦ 提供全线 7CAFÉ 即磨咖啡 $11 (冷/热均可) 优惠。

◦ 优惠期为 2026 年 7 月 1 日至 3 日，但只有部分分店参与。

2. OK 便利店 (Circle K)：

◦ 购买 Circle K 果汁即享 71 折，此为响应银发经济的食品优惠。

◦ 优惠期为 2026 年 7 月 1 日，不可与其他优惠同时使用。

人气西饼、包点店限时减 必抢原味鸡蛋卷

精致糕点同样有七一优惠，如美心西饼口感酥脆的鸡蛋卷也设71折优惠，而东海堂的特色芝士蛋糕则为甜品控带来惊喜。

1. 美心西饼：

◦ 原味鸡蛋卷 (32 条装) 或 精致原味鸡蛋卷 (36 条装) 可享有 71 折优惠，此为银发经济食品优惠。

◦ 优惠有效期为 2026 年 7 月 1 日至 7 月 7 日，只适用于门市购买现售产品，数量有限，售完即止。

2. 东海堂：

◦ 购买焦糖芒果炖蛋芝士蛋糕可享有 71 折优惠 (零售价$95)，或购买 UCC 咖啡合桃提子包可享有 71 折优惠 (零售价$24)。

◦ 优惠有效期为 2026 年 7 月 1 日至 7 月 7 日，只适用于门市现售，售完即止。

3. 包点先生：

◦ 包类 3 件或以上享 71 折，或点心 2 份享 71 折。

◦ 此为银发经济食品优惠，优惠日期为 2026 年 7 月 1 日。

星级酒店餐饮 低至七一折起

喜爱高级餐饮的食客不容错过多间顶级酒店的推广。香港喜来登酒店及百乐酒店的自助餐向来汇聚环球新鲜海产与精致热食；而海景嘉福洲际酒店的片皮鸭更是外皮酥脆、肉质鲜嫩的招牌名菜，配上折扣更是性价比极高。

1. 富豪酒店集团：

◦ 富豪机场酒店、富豪香港酒店、富豪九龙酒店、丽豪酒店及丽豪航天城酒店旗下所有餐厅全单 71 折。

◦ 优惠适用于 2026 年 7 月 1 日，需提前预约并告知使用「7.1 庆回归优惠」，只适用于堂食，须另收茶芥及加一服务费并以原价计算。

2. 香港喜来登酒店：

◦ 咖啡厅自助午餐及晚餐享 71 折优惠。

◦ 天宝阁午市及晚市招牌菜腿蓉麦香虾球享 71 折优惠.

◦ 云海日本料理七夕御膳午餐、季节会席料理【锦】午餐、季节会席料理【竹】晚餐享 71 折优惠.

◦ 视佳廊海景下午茶享 71 折优惠

◦ 蚝酒吧晚市招牌菜美式焗蟹饼或炭烧澳洲肉眼扒享 71 折优惠.

◦ 所有优惠适用于 2026 年 7 月 1 日，限每张订单最多 12 人，只适用于堂食，不适用于饮品及以原价计算的加一服务费.

3. 百乐酒店：

◦ Park Cafe 午市自助餐及下午茶自助餐享 71 折。

◦ 晚市自助餐则有不同折扣：星期一至星期二 5 折，星期三至星期四 6 折，星期五至星期日/公众假期及前夕 65 折。

◦ 此为银发经济食品优惠，推广期为 2026 年 7 月 1 日至 7 月 31 日，需提前预订.

4. 海景嘉福洲际酒店：

◦ 海景轩片皮鸭享 71 折。

◦ The Mistral 意大利餐厅 1.5 公斤澳洲安格斯战斧牛扒享 71 折。

◦ 两项均为银发经济食品优惠，优惠日期为 2026 年 7 月 1 日，需最少提前一日订座。

5. 九龙香格里拉：

◦ Café Kool 咖啡厅自助午餐及晚餐可享 71 折优惠，60 岁或以上长者更可享自助餐原价 65 折优惠。

◦ 此为银发经济食品优惠，优惠只适用于 2026 年 7 月 1 日，先到先得。

连锁茶餐厅大特价 平叹堂食客饭

日常必食的连锁快餐店及冰室亦加入战团，提供极具地道风味的超值套餐。大快活的生炸鸡髀外脆内嫩，而肯德基的经典葡挞更是充满浓郁焦糖蛋香，绝对是下午茶的首选佳品。

1. 敏华冰厅 ：

◦ 分店堂食享 71 折。

◦ 优惠日期为 2026 年 7 月 1 日，只限一天。

2. 银龙茶餐厅 ：

◦ 银龙茶餐厅、潮味工房、银龙冰室、茶鱼饭后、银龙粉面茶餐厅、泰平山提供鱼香茄子饭配热饮套餐 71 折。

◦ 此为银发经济食品优惠，优惠日期为 2026 年 7 月 1 日。

3. 贰号冰室 ：

◦ 惠顾酥皮蛋挞或牛油皮蛋挞，优惠价每件$7 (堂食/外卖)。

◦ 优惠日期为 2026 年 7 月 1 日，数量有限，售完即止。

4. 祥仔：

◦ 祥仔脆脆猪扒饭 $71/份 (原价$108)。

◦ 大葡挞 $7.1/个 (原价 $18)。

◦ 优惠日期为 2026 年 7 月 1 日，只适用于堂食。

5. 大茶饭 ：

◦ 香酥鸡扒煎蛋肉燥饭 (折后价$68, 原价$96)，奉送热饮 (冻饮+$3)。

◦ 优惠期为 2026 年 7 月 1 日至 7 月 31 日，适用于星期一至日，下午 2:00 后。

各大商户优惠以官方公布为准，了解完整优惠及细则条款(>>按此＜＜)

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