港人大推荔枝角手工鱼肉烧卖！$15/6粒34.3g巨型烧卖 试食超惊喜「烟韧有鱼味」 网民大赞：姨姨喺舖头现场包

港人对烧卖的热爱毋庸置疑，无论是高级酒楼的出品，还是街头小食店的鱼肉烧卖，都各有捧场客，就连网上亦出现关注组，方便烧卖粉丝分享喜爱的食店出品。近日，有港人大推荔枝角一间食店出品的烧卖，试食后感到惊喜，形容烧卖大粒且「烟韧有鱼味」。帖文引起热议，有熟客留言大赞：「巧食㗎！姨姨喺舖头现场包的！」

港人大推荔枝角手工鱼肉烧卖！$15/6粒巨型烧卖 试食超惊喜「烟韧有鱼味」

香港特色街头小食选择多多，除了鱼蛋、煎酿三宝之外，烧卖亦是常见的小食。近日，有港人大推荔枝角一间车仔面店「迎面」出品的烧卖，表示自己起初因曾尝过车仔面，故此未有抱太大期望。今次一试$15/6粒的鱼肉烧卖，「点知食落有惊喜」，直言迎面的烧卖比旁边小食店更为大粒，「最紧要食落系有鱼味同埋烟韧，甜豉油都正，啱我口味」，让她不禁猜测是店家自家工场包制。

网民大赞：姨姨喺舖头现场包

帖文引起网民热议，有曾经光顾迎面烧卖的网民大赞：「巧食㗎！姨姨喺舖头现场包的！」、「自己手包已经加晒分」、「重有自己包嘅鱼肉烧卖，揾日试吓先」、「望到个颜色都觉得几好食」。有网友提到其实店家「主项」的车仔面味道亦不俗，「佢哋车仔面好食！」、「一直都想试烧卖，每次去都系食晚餐，车仔面至少叫3餸，食完已经超饱」。

就连迎面亦有留言感谢支持，「多谢你欣赏，我哋全部烧卖都系由餐厅姐姐们包」。迎面曾于社交平台分享，其巨型烧卖每粒大约达34.4g，对比起一般约13g的烧卖，显得相当够份量，且每日新鲜即包即蒸，「扎实弹牙、咬口十足」。迎面主打车仔面，其招牌瑶柱金汤大受欢迎，用上顶级瑶柱搭配新鲜汤骨与其他秘制材料，每天以5小时熬制出汤骨、瑶柱和鲜鸡的鲜甜与精华的金汤。除了手工烧卖外，亦有自家制韭菜饺，过去24HERBS的Brian曾试食烧卖后大赞够弹牙，「味道首先好X正，佢个大小我钟意，佢个嚼劲做得好好，有时出面弹牙，但内里会淋咗，佢系全部成粒都弹牙」。

迎面

1.荔枝角店

地址：荔枝角长沙湾道883号亿利工业中心地下9号舖

营业时间：上午11:00至晚上9:00

电话：6676 6542

2.青衣店

地址：青衣细山路2-16号美景花园商场地下92-93号舖

营业时间：上午6:00至晚上9:00

文：RY

资料及图片来源：official.x22nails＠Threads授权、comenoodle、Let's Go Eat with Brian@YouTube