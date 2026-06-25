尖沙咀唯港荟Hotel ICON自助餐及下午茶优惠！低至HK$341.5起叹龙虾/蟹脚/象拔蚌/GODIVA雪糕/榴梿甜品

位于尖沙咀的唯港荟（Hotel ICON）旗下餐厅THE MARKET，一直以极高质素的国际自助餐及创新甜点深受食客欢迎，是城中一位难求的热门聚餐胜地。近日THE MARKET更推出独家快闪优惠，只需使用指定Mastercard优惠码预订，即可享自助午晚餐及联乘榴梿下午茶高达HK120折扣！其中双人榴梿下午茶折后人均只需HK341.5起，绝对是约会与家庭聚餐的绝佳时机！

Hotel ICON自助餐优惠 海鲜自助午餐及帝王蟹晚餐

THE MARKET 全新推出的「东南亚海鲜飨宴」自助午餐，由来自马来西亚、泰国及印度的三国大厨即席烹调地道美食。食客可细细品尝浓郁鲜美的槟城虾面、镬气十足的泰式大虾炒粉丝，更少不了无限量供应的龙虾米多汁烧扇贝与冰镇蟹脚，将东南亚的惹味与新鲜海产完美结合。

若追求更奢华的享受，晚市时段的「龙虾阿拉斯加帝王蟹」自助晚餐定能满足饕客需求。除了无限任食广受欢迎的日本直送烧阿拉斯加蟹脚，更有多款精致海鲜热荤如即席烹调的火焰铁板炒蓝龙虾及高汤堂灼象拔蚌。厨师更会每晚现场带来火焰秘制膏蟹表演，为味蕾与视觉带来双重震撼享受。

联乘甄沾记推椰香榴梿下午茶 品尝顶级果王盛宴

榴梿爱好者千万不能错过由唯港荟行政总厨「榴梿王子」何伟诚师傅，与香港百年品牌甄沾记联手打造的「经典椰香榴梿下午茶」。这趟极致滋味旅程严选顶级马来西亚榴梿，为食客呈献矜贵的黑刺、柔佛黄金及葫芦三款原粒果肉拼盘。

除了香甜果肉，下午茶套餐更大胆以榴梿入馔炮制出多款惊喜咸点，包括滋润清甜的「鲍鱼椰子榴梿炖汤」与惹味的「大头虾榴梿喇沙」。甜品方面亦巧妙融入了甄沾记的百年椰香，匠心制作出「甄沾记椰子班兰榴梿菠萝包」，将果王与椰子的醇厚味道发挥得淋漓尽致。

唯港荟Hotel ICON 优惠详情

餐厅地址： 香港九龙尖沙咀东部科学馆道17号唯港荟2楼 THE MARKET

优惠预订期： 2026年6月26日12:00至7月1日23:59

优惠使用期： 2026年7月1日至8月31日（下午茶使用期由6月27日起）

Mastercard专享优惠码： 预订自助餐或下午茶，无门槛即减HK$50（优惠码：「ICON50MC」或「ICON50TMC」） 预订自助餐满HK900，即减HK120（优惠码：「ICON120MC」）

精选优惠价格（使用Mastercard折扣后）： 东南亚海鲜自助午餐：平日每位低至HK$443 龙虾阿拉斯加帝王蟹自助晚餐：平日每位低至HK$846 经典椰香榴梿下午茶：平日二人同行低至HK683（人均约HK341.5）

预订连结： THE MARKET 自助餐 >>按此预订<< THE MARKET X 甄沾记经典椰香榴梿下午茶 >>按此预订<<

条款及细则： 所有价格均已包含加一服务费。自助餐主题及菜单内容或有更改，实际供应之菜式将视乎季节、食材购买及存货等因素而定。

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