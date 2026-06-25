太安楼现结业潮？行生记士多/沙嗲佬因1原因齐拉闸 鱼蛋佬即将搬迁 街坊叹：夜晚人流少咗好多

太安楼现结业潮？太安楼的街头美食素来都深受港人欢迎，惟踏入今年6月，有2间小店均因共同原因相继结业。对于街坊而言绝对是晴天霹雳，不禁大叹：「夜晚人流少咗好多」，详情即看下文！

太安楼6月连执2食店 行生记士多/沙嗲佬退场？

踏入今年6月，太安楼有2间小店都相继结业，有食客日前于社交平台发文，指「太安楼士多、鱼蛋佬及烧烤做到今个星期日（6月28日）」。太安楼士多意指「行生记士多」，除了售卖饮品及水果外，其热食卤味令食客留下深刻印象，亦属坊间少见。另外，「鱼蛋佬」的秘制沙嗲汁，被形容为辣中带甜，加上鱿鱼及牛柏叶都广受欢迎；而楼主指的「烧烤」则为「沙嗲佬」，屹立太安楼逾二十载、以炭火串烧及秘制沙嗲酱闻名，早于6月19日已结业。依楼主的图片所见，其舗位已成吉舗。

太安楼2间店舖相继于6月结业，均出自同1原因，因「鱼蛋佬」及「沙嗲佬」的舗位属于僭建，因此业主需要收回进行还原，「所以三间变两间，先收铺（舗）改番」。对于多间店舖结业消息，「鱼蛋佬」于其官方社交平台澄清，表示「我哋系搬迁，唔系结业」，惟重申「未知几时重开，今个月尾前，你哋快啲嚟探我哋啦！」

2食店连环结业震惊网民：夜晚人流少咗好多

不少网民及街坊对于「行生记士多」结业感到震惊又不舍，「墨鱼、肾、猪脷都没有了吗」、「去亲太安楼都食」、「接受唔到无士多」，亦有人有感「连续三间（结业），无嘢食了」，更有街坊网民形容「香港饮食业崩溃」、「有冇街坊觉得太安楼静咗好多，特别系夜晚，人流少咗好多。」



文：TF

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