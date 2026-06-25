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香港酒楼茶客百态！港人目击母子称无钱「一去无回头」 网民力数5大「极品」恶行：似乎逢XX都唔好？

饮食
更新时间：16:00 2026-06-25 HKT
发布时间：16:00 2026-06-25 HKT

外出用餐，除了讲求食物质素，食客的公德心亦同样重要。近日有网民于社交平台发文，表示当他到酒楼饮茶时竟发现原来有不少人会食「霸王餐」或「走数」，更请其他网民分享曾于餐厅见过最离谱的人和事。帖文引来大量网民留言回应，有港人曾目击母子称无钱「一去无回头」，一众网友力数5大食客缺德恶行，更分析或出于1原因：「似乎逢XX都唔好？」

香港酒楼茶客百态！港人发现酒楼食客竟走数？

本地饮茶文化源远流长，港人闲时到酒楼享受一盅两件为生活习惯之一，不少游客来港时亦特地到酒楼体验饮茶朝圣。近日，有网民于网上发文，表示直到今时今日到酒楼饮茶时，才发现原来有不少茶客食时会「走数」，想办法「偷偷哋唔俾钱」，更请一众网民分享过往曾经于酒楼饮茶食饭时遇到的茶客「走数」百态。

港人目击母子称无钱「一去无回头」 网民力数5大「极品」恶行

帖文引起网民热议，甚至分享多个亲身经历及见闻，力数曾遇到的5大「极品」恶行。有网民表示与家人饮茶时曾需要「搭枱」，对面一位已吃过多碟点心的中年女士。当事主刚坐下入座时，发现点心卡已有4个印，「即那中年女士手快地换了我们的点心卡」，幸事主及时发现并取回点心卡，「那女士连sorry都冇句」。有另一网友分享旧闻，曾遇到一家人饮茶，其他成员先行离开，只余下1人结账，惟那人将单据收起并走进洗手间，再反转外套穿着并戴上帽子直接离去「走单」，「成班楼面员工帮佢比（俾）钱，人家白做一天」。

网民忆述10多年前电子支付尚未普及年代，他曾目击一位女士带同小朋友饮茶后，「话无带钱，最终当然一去无回头」；有网友分享饮茶「搭枱时」被其他食客刻意扮熟络聊天，「之后走同出面收银讲帮佢比（俾）埋」。对于上述的「走数」行为，有网民认为出于以往的「搭枱」文化，容易混淆彼此的点心卡，「逢搭枱都唔好？」。除了「走数」之外，有网民表示曾见过一行6人的食客，当侍应端上餐点后，「其中一个女食客同传菜姐讲，话碟面好细份量，唔够佢哋咁多人食，叫佢拿返入厨房，炒碟大碟啲」，在旁的事主对此要求感到震惊：「咁都得？可以㗎咩？」

文：RY
资料及图片来源：香港酒楼关注组

延伸阅读：酒楼职员疑分鱼翅后私赠熟客？食客目击网上公审「离晒大谱」 网民1点质疑：口讲无凭VS行内潜规则

 

 

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