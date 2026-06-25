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长者专属半价！连锁酒楼午晚市优惠 5折叹鲍鱼/黑毛猪叉烧/蛋白炒龙虾软餐

饮食
更新时间：13:19 2026-06-25 HKT
发布时间：13:19 2026-06-25 HKT

长者精致软餐优惠｜知名粤菜食府「钟菜馆」一直以传统精湛厨艺及优质食材深受大众欢迎，是不少家庭举办聚餐的热门选择。为照顾长者的特殊饮食需要，餐厅现正推出「吞咽友善软食宴」限时半价优惠！从惹味的金沙南瓜到矜贵的古法扣鲍鱼，多款经典名菜皆经过精心处理，让一家人毋须分枱，同桌共享贴心又美味的精致佳肴。

钟菜馆贴心软食 长者半价叹龙虾/鲍鱼/狮子头

钟菜馆现正推出「吞咽友善软食宴」限时半价优惠。
钟菜馆现正推出「吞咽友善软食宴」限时半价优惠。

要让长者食得开心又安心，食物的软硬度是关键。钟菜馆的软食餐单依据不同的吞咽需要进行了细致分类。针对具备基本咀嚼能力的食客（EC7级别），餐厅准备了「虾子柚皮」与「松露野菌焗芙蓉」，厨师将食材慢火炆炖至极度绵软，彻底去除坚硬纤维；而「金沙南瓜」则符合软质及一口量（第6级）标准，南瓜切成细小软粒，外层裹满咸蛋黄香，是全家大小都喜爱的开胃小菜。对于需要细碎及湿软食物的长辈（第5级），餐厅亦提供「鲍汁牛肉狮子头」及选用原只西澳龙虾炮制的「大良蛋白炒龙虾」，肉质绞成细粒，鲜甜软滑，几乎无需费力咀嚼即可吞咽。

传统巧手点心与粤菜 慢炖入口即化

除了丰富的小菜，一系列经典粤式美食同样经过了贴心的软化处理。例如名贵的「古法扣鲍鱼」采用慢炖烹调，质感软熟，真正做到入口即化；而「黑毛猪叉烧」则在确保多汁的同时维持嫩滑口感。喜爱饮茶的食客更不可错过皮薄软润的「鲜虾烧麦皇」及「生拆鲜虾饺皇」，这些精致软餐让长者在品尝传统点心时感到无比舒适，完美实现跨代同堂、零压力的愉快用餐时光。

钟菜馆长者软餐半价优惠详情

  • 优惠详情：吞咽友善软食餐单全单 5 折

  • 优惠期限：即日起至 2026 年 9 月 30 日（午市及晚市时段兼适用）

  • 适用条件：只限堂食及大厅使用，须另收茗茶及加一服务费。

  • 预订须知：敬请至少提前一日致电分店预订。

  • 分店资讯

    • 湾仔店：北海中心 2 楼（电话：8300 8043）

    • 数码港店：数码港商场 1 楼（电话：8300 8198）

    • 赤柱店：赤柱广场 3 楼（电话：8300 8006）

    • 火炭店：坳背湾街钟伟平大楼地下（电话：8300 8007）

 

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