富丽敦海洋公园酒店「玉」中菜厅买一送一！$288起叹瑶柱腿茸灌汤饺/法式焗酿响螺/南非八头鲍鱼/红烧乳鸽

位于香港富丽敦海洋公园酒店内的「玉」中菜厅，环境典雅华丽，一直以考究的烹调技艺及精致的高级粤菜深受食客与美食爱好者推崇，是体验传统与现代交融的顶级中菜热点。现时餐厅正推出震撼的网店限定优惠，精选午宴及晚宴套餐均可尊享买一送一折扣！以精选午宴为例，折后每位只需港币288元，即可品尝多款顶级巧手点心与小菜，绝对是性价比极高、不容错过的超值推广。

富丽敦海洋公园酒店「玉」馔精选午宴 细味经典粤菜

香港富丽敦海洋公园酒店内的「玉」中菜厅推出震撼的网店限定优惠。

酒店「玉」中菜厅精心设计的「玉」馔精选午宴，为追求生活品味的饕客提供了一流的午餐选择。这款套餐包含了多款展现主厨深厚功架的亮点菜式，例如「瑶柱腿茸灌汤饺」，鲜甜的瑶柱与咸香的云腿熬制出浓郁高汤，精华尽在饺中，令人回味无穷；「子姜菠萝爆炒鸡球」则以酸甜交织的开胃酱汁配上嫩滑鸡肉，口感层次丰富。此外，菜单还包括清润的「米汤杞子浸菜苗」以及炒得镬气十足的「碧绿叉烧粒炒饭」。在限时买一送一的推广下，每位只需港币288元（原价每位港币576元），便能与亲友共享这场味觉盛宴。

尊贵「玉」飨精选晚宴 细味海鲜鲍鱼

若打算在晚间与挚爱或商业伙伴享受更丰盛的滋味，「玉」飨精选晚宴绝对是绝佳之选。晚宴套餐汇聚了多款名贵食材，亮点首推「法式焗酿响螺」，厨师以独特的西式烘焙手法提升响螺的鲜甜滋味；紧接的「夜香花蟹肉海鲜冬瓜粒汤」清热解暑，啖啖鲜甜。主菜方面更奉上矜贵的「蚝皇原只南非八头鲍鱼扣天白花菇」，南非鲍鱼被炆煮至软腍入味，配搭厚实的顶级花菇，口感极致奢华。随后还有皮脆肉嫩的「红烧乳鸽」及尽收浓汤精华的「浓汤鸡丝煨稻庭面」。此极致晚宴折后只需每位港币588元（原价每位港币1,176元），是一次难忘的餐饮体验。

富丽敦海洋公园酒店「玉」中菜厅优惠详情