北角海逸酒店点心放题买一送一！$94叹逸龙轩鲍鱼乳鸽 虾饺/烧卖/黑毛猪叉烧包任点任食

北角海逸酒店「逸龙轩」以传统高质粤菜及精致点心闻名，一直深受本地食客欢迎及追捧。近日餐厅推出震撼限时优惠，午市点心放题买一送一，人均低至HK$94即可任食逾28款点心并获赠鲍鱼乳鸽，性价比极高！

6 月25日 15:00开抢

【北角海逸酒店｜逸龙轩点心放题】

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逸龙轩午市点心放题优惠 28款点心任点任食

「逸龙轩」的午市点心放题提供超过28款即叫即蒸的特色点心，更额外奉上原只鲍鱼伴花菇及半只红烧脆皮乳鸽。

「逸龙轩」的午市点心放题提供超过28款即叫即蒸的特色点心，涵盖经典与新派口味。食客除了可以品尝到皮薄馅靓的金边鲜虾饺、肉质爽弹的蟹籽烧卖皇，以及满载流沙口感的香滑流沙包之外，更有多款惹味小食如黑毛猪叉烧包和XO酱炒萝卜糕可供选择。为进一步提升餐饮享受，餐厅破格为每位惠顾的客人额外奉上原只鲍鱼伴花菇及半只红烧脆皮乳鸽。鲍鱼鲜甜弹牙，配上吸满精华汤汁的花菇，口感丰富；而脆皮乳鸽则外皮金黄酥脆、肉汁四溢，让人回味无穷。

豪华海鲜盛宴 自助晚餐低至65折

对于追求丰富晚餐体验的食客，餐厅同步推出晚市海鲜自助晚餐，绝对是不二之选。每位入座食客均可获赠尊贵的迎宾菜式，包括高汤开边龙虾（半只）、海参扣花菇、红烧竹笙海皇翅及红烧脆皮乳鸽（半只）。当中高汤龙虾肉质鲜甜，海参及海皇翅则滋补养颜。此外，自助餐桌上更源源不绝供应超过20款镬气小炒与主食，例如外层酥脆的拔丝咕噜肉及惹味的蜜汁黑豚肉叉烧等。场内更提供嘉士伯啤酒及多款果汁汽水无限畅饮，让宾客尽情享受微醺的欢乐时光。