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$50叹足一斤酱香鸡！$10起加配卤水鸭舌/葡挞/糖水 连锁快餐店外卖加餸优惠

饮食
更新时间：17:03 2026-06-24 HKT
发布时间：17:03 2026-06-24 HKT

大家乐为大众提供便捷美味的用餐体验，近日更贴心推出「超值家餸」外卖优惠，顾客只需惊喜价$50，即可带走足一斤重的原只酱香鸡，更可低至$10加购卤水鸭舌、葡挞、糖水等多款滋味小食及甜品，让食客安坐家中也能享受高质丰富的晚餐。

大家乐斩料加餸优惠！足一斤酱香鸡特价$50 

大家乐斩料加餸优惠！足一斤酱香鸡特价$50 
大家乐斩料加餸优惠！足一斤酱香鸡特价$50 
加配卤水鸭舌/葡挞/糖水$10起
加配卤水鸭舌/葡挞/糖水$10起

大家乐推出高性价比的晚餐加餸优惠，主打足一斤重的「原只酱香鸡」，份量十足，非常适合一家大小共同分享。鸡只采用秘制酱汁腌制，不仅肉汁嫩滑，咸香惹味的口感绝对令人食指大动，只需$50便能将餐厅水准的佳肴；若想免却自行切鸡的烦恼，额外加$6便可享有斩件服务，带回家即可直接上桌开餐，方便又吸引。

加配卤水鸭舌/葡挞/糖水$10起

除了超抵买的原只酱香鸡，大家乐的「超值家餸」系列更设有多款物超所值的加配选择。其中全新登场的「卤水鸭舌」只需$10即可加购，经过长时间卤制的鸭舌完全吸收了卤汁精华，外皮爽脆弹牙，肉汁细嫩无比，作为餐前开胃小食堪称一绝。此外，还有葡式蛋挞、白饭拼糖水、卤水鸡中翼拼红肠等选择，完美满足不同食客的味蕾与胃口需求。

大家乐足一斤酱香鸡外卖优惠

  • 供应时间： 每日下午3时后供应
  • 门市据点：>>按此<<
  • 精选加配优惠：
    • $10 卤水鸭舌（新登场）
    • $10 葡挞（2件）
    • $12 白饭拼糖水（各1碗）
    • $12 卤水鸡中翼（2只）拼红肠
  • 条款及细则：
    • 此项推广活动只限外卖自取，不适用于堂食。
    • 所有食品供应需视乎个别分店的实际存货而定，售完即止。

资料来源：大家乐 Café de Coral

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